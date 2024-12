Comment Tom Cruise a sauvé un chef-d’œuvre du crime de Martin Scorsese

Comment Tom Cruise a joué un rôle clé dans la sauvegarde d'un chef-d'œuvre du crime de Martin Scorsese.

Tl;dr Le réalisateur Martin Scorsese a souvent dû lutter pour financer ses films.

Son projet « Gangs of New York » a mis du temps à voir le jour, malgré le soutien initial de différents studios.

Tom Cruise a aidé à financer une partie des décors du film.

Martin Scorsese, un cinéaste tenace

Reconnu comme l’un des plus grands cinéastes vivants, Martin Scorsese a fréquemment dû batailler pour porter ses visions à l’écran. Cela est principalement dû aux recettes au box-office. Certes, ses films comme « Raging Bull », « The King of Comedy » et « Goodfellas » sont considérés comme des chefs-d’œuvre, mais ils n’ont pas été des succès en salles. Ainsi, lorsqu’il a décidé de réaliser son grand film sur la mafia, « Gangs of New York », presque tous les studios de la ville ont refusé de financer son rêve.

Un projet cinématographique semé d’embûches

À l’origine, le projet n’avait pas été une surprise pour l’industrie cinématographique. En effet, Alberto Grimaldi, le célèbre producteur italien de classiques de Federico Fellini, Sergio Leone et Bernardo Bertolucci, avait annoncé la production du film dès 1977. Cependant, après l’échec financier de « Heaven’s Gate » de Michael Cimino, l’enthousiasme pour « Gangs of New York » s’est évanoui.

La situation a brièvement changé au début des années 90, lorsque Universal envisageait de donner son feu vert au projet avec un budget de 30 millions de dollars. Malheureusement, le projet n’a jamais dépassé la ligne de départ et a finalement été cédé à Disney qui, sous la direction de Joe Roth, soucieux de préserver une image familiale, n’a pas osé toucher au matériel violent du film. C’est finalement en 1999 que Miramax, revigoré par son récent succès aux Oscars avec « Shakespeare in Love », a décidé de se lancer, convaincu qu’il pourrait enfin obtenir l’Oscar tant convoité pour Scorsese.

Tom Cruise, le sauveur inattendu

Harvey Weinstein, patron de Miramax, a réussi à rassembler suffisamment de financements pour que Scorsese puisse construire ses décors de la période 1860 sur le plateau de Cinecittà, le légendaire studio de cinéma italien. Cependant, il a fini par refuser certaines demandes de Scorsese. C’est alors que le réalisateur s’est tourné vers l’une des plus grandes stars de cinéma de la planète : Tom Cruise.

C’est à l’initiative de Weinstein que Tom Cruise, alors en pleine promotion du film d’horreur « The Others », a rendu visite à Scorsese sur le plateau de « Gangs of New York ». Scorsese, en voyant Cruise, a immédiatement exprimé son mécontentement. Il souhaitait construire une église avec un intérieur complet pour permettre un plan à 360 degrés, chose que Weinstein refusait. Ému par l’appel du réalisateur, Cruise a contribué à financer la construction de l’église. Ce geste généreux a permis au film d’être nommé pour 10 Oscars en 2003, bien qu’il soit reparti les mains vides. Scorsese a finalement remporté les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur pour « The Departed » en 2006.