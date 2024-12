Martin Scorsese est un grand fan de ce succès surprise de l’horreur de 2024

I Saw the TV Glow, le film d'horreur qui fait sensation cette année, a l'aval du célèbre réalisateur Martin Scorsese.

Tl;dr Un mouvement cinématographique innovant mené par des réalisateurs de l’ère d’internet produit des films d’horreur réfléchis.

Martin Scorsese apprécie ce nouveau courant, notamment le film I Saw the TV Glow de Jane Schoenbrun.

La reconnaissance de Martin Scorsese pourrait aider à amener ce type de cinéma dans le mainstream.

Un souffle frais dans le cinéma d’horreur

Tandis que les plateformes de streaming et les studios hollywoodiens produisent un contenu incessant, souvent chargé en effets spéciaux hâtivement assemblés, un mouvement cinématographique novateur voit le jour dans la discrétion. Mené par des réalisateurs tels que Kyle Edward Ball (« Skinamarink »), Robbie Banfitch (« The Outwaters ») et Jane Schoenbrun (« We’re All Going to the World’s Fair »), tous issus de l’ère d’internet, ce mouvement donne naissance à des films d’horreur introspectifs inspirés par les esthétiques en ligne et une certaine nostalgie sombre pour l’adolescence des années ’90 et 2000.

Des films imprégnés d’esthétiques en ligne

Le film d’horreur 2023 de Ball, « Skinamarink », a clairement été influencé par les esthétiques weirdcore, un style en ligne qui prend des images de l’internet du début des années 2000 et leur superpose des phrases cryptiques, créant un style à la fois familier et déstabilisant. En 2024, Schoenbrun a perpétué la tendance d’infuser le cinéma avec cette esthétique en ligne dans « I Saw the TV Glow ». Ce film, en plus d’être une allégorie pour le soi-disant « moment de fissure de l’œuf » vécu par les jeunes transgenres, aborde également l’obsession des médias, en particulier une émission de télévision de la fin des années ’90 dans le style de « Buffy the Vampire Slayer » appelée « The Pink Opaque ».

Martin Scorsese, un fan de ce nouveau courant

Martin Scorsese est un grand fan de ce nouveau genre. Il a exprimé son admiration pour « I Saw the TV Glow » dans une interview à l’Associated Press, déclarant : « Il y a un film que j’ai beaucoup aimé que j’ai vu il y a deux semaines, ‘I Saw the TV Glow’. C’était vraiment puissant émotionnellement et psychologiquement et très touchant. Ça vous envahit, en quelque sorte. Je ne savais pas qui l’avait fait. C’est cette Jane Schoenbrun. »

Une reconnaissance significative

La reconnaissance de Martin Scorsese est plus qu’un simple compliment pour Jane Schoenbrun. En effet, Scorsese est un véritable promoteur du cinéma en tant qu’art, établissant des listes de films à voir absolument et faisant de grands efforts pour préserver les films qui seraient autrement perdus avec sa Film Foundation. Par conséquent, quand il porte attention à votre film, cela signifie beaucoup plus qu’il ne le ferait si un autre réalisateur de renom faisait de même.

Plus important encore, la reconnaissance de Scorsese pour « I Saw the TV Glow » semble très importante pour ce mouvement artistique naissant. La génération de cinéastes qui, grâce à l’internet et à leur expérience de la fin des années ’90 et du début des années 2000, repoussent vraiment les limites du cinéma avec une sensibilité originale et subversive. Avec le soutien de Scorsese à Jane Schoenbrun, on peut espérer une avancée pour ce nouveau mouvement et, peut-être, une incursion plus importante de ce genre de films dans le cinéma grand public, en compétition avec les démonstrations d’effets spéciaux et les blockbusters de super-héros qui dominent actuellement le paysage.