Martin Scorsese : le réalisateur le plus nommé aux Oscars de tous les temps

Les Oscars et Martin Scorsese, une longue histoire

Figure emblématique du cinéma, Martin Scorsese a atteint un jalon historique : il est devenu le réalisateur le plus nommé de l’histoire des Oscars. Sa dernière œuvre, Killers of the Flower Moon, lui a valu sa dixième nomination en tant que meilleur réalisateur.

Une humilité émouvante pour Martin Scorsese

Invité sur le plateau de The Late Show With Stephen Colbert, Martin Scorsese a exprimé sa réaction face à cette réalisation marquante. Loin de s’attribuer tout le mérite, le réalisateur a préféré souligner le travail de ses collaborateurs et le plaisir de voir le film résonner auprès du public :

C’est très excitant, bien sûr. Mais ce qui compte le plus pour moi, c’est que le film ait du sens pour moi et pour les autres. Je suis ravi de voir autant de personnes nominées pour le film, dont Robbie Robertson pour sa merveilleuse bande originale. C’est quelque chose de très spécial. Lily Gladstone, bien sûr, incroyable. Et Robert De Niro aussi. Je suis triste pour Leonardo DiCaprio. J’aurais aimé le voir nominé en tant que meilleur acteur, mais sa présence dans le film est cruciale.

Martin Scorsese remportera-t-il l’Oscar du meilleur réalisateur ?

Malgré ses nombreuses nominations, Martin Scorsese n’a remporté l’Oscar du meilleur réalisateur qu’une seule fois, pour The Departed en 2006. Cette année, sa concurrence est rude avec Justine Triet pour Anatomy of a Fall, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Yorgos Lanthimos pour Poor Things et Jonathan Glazer pour The Zone of Interest.

Killers of the Flower Moon, film historique basé sur l’enquête du FBI sur les meurtres de la tribu Osage dans les années 1920, est considéré comme l’un des meilleurs travaux de Martin Scorsese. Malgré une durée de trois heures et demie, le film est bien rythmé et ne semble jamais trop long, témoignant de l’excellente réalisation de Martin Scorsese.