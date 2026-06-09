Scary Movie vise KPop Demon Hunters, et les fans sont partagés

La nouvelle cible de Scary Movie, KPop Demon Hunters, provoque un vrai clivage. Malaise pour certains, gros fou rire pour d’autres.

En bref Scary Movie parodie KPop Demon Hunters

La scène choque autant qu’elle amuse

Le box-office, lui, explose

La séquence dont tout le monde parle dans le nouveau Scary Movie ne met pas tout le monde d’accord. Le film s’attaque à KPop Demon Hunters avec une parodie très sexuelle de Golden, et la réaction des spectateurs est franchement coupée en deux.

Sur les réseaux, certains racontent un moment pénible, presque gênant à regarder. D’autres, au contraire, y voient la meilleure idée du film. Ce contraste n’a rien d’anodin, parce qu’il dit exactement ce qu’est encore Scary Movie en 2026, une machine à tester la limite entre référence pop et blague lourde.

Une blague qui coupe le public en deux

Le morceau visé n’est pas n’importe lequel. Golden, chanson oscarisée de KPop Demon Hunters, sert ici de base à un détournement sous weed mené par Shorty, le personnage de Marlon Wayans. Pas mal de spectateurs ont trouvé la scène ratée, voire inconfortable. D’autres l’ont jugée hilarante, au point d’en faire un des grands moments du long-métrage.

Et ce n’est pas une polémique isolée. La franchise a toujours fonctionné comme ça, en prenant une œuvre connue, en forçant le trait, puis en regardant qui rit et qui décroche.

Le film rejoue l’ADN Scary Movie

Ce retour avait de quoi attirer l’attention. Plus de dix ans après le dernier volet, The Wayans Brothers reprennent la main sur la série qu’ils ont lancée. Le timing est bien trouvé, parce que Scream, déjà au cœur du premier film en 2000, n’a jamais été aussi gros dans le paysage horrifique récent.

Entre-temps, le genre a aussi accumulé de nouvelles cibles. Le nouveau film égratigne Get Out, Sinners, Weapons ou encore The Substance. Et comme aux débuts de la saga, il ne se limite pas à l’horreur, avec cette vieille habitude de piocher aussi du côté de références comme The Matrix ou The Usual Suspects.

Pourquoi la scène fait tiquer

Dans le film, Shorty fume trop, hallucine une rencontre avec les héroïnes de KPop Demon Hunters, puis la séquence bascule en animation. C’est la petite surprise formelle du passage, et honnêtement, c’est presque ce qu’il y a de plus intéressant.

Le reste est beaucoup plus frontal. Les paroles de Golden sont réécrites autour de la faim et du cannabis, pendant que Shorty finit au lit avec les trois héroïnes, sous le regard d’une parodie de Derpy. Pour un film jeunesse adoré, la relecture X passe mal chez une partie du public. Quand même, on voit bien l’intention, provoquer vite, fort, sans trop se soucier de la finesse.

Le vrai verdict, pour l’instant, vient des salles

Là où le débat devient intéressant, c’est que le box-office raconte une autre histoire. Scary Movie a démarré à environ 98 millions d’euros (106 millions de dollars) dans le monde, dont environ 51 millions d’euros (55 millions de dollars) sur son marché domestique. C’est le meilleur lancement d’une comédie depuis 22 Jump Street en 2014, et le plus gros démarrage de toute la franchise.

Du coup, l’hypothèse d’un Scary Movie 7 annoncé très vite semble tout sauf farfelue. Et avec la suite de KPop Demon Hunters déjà calée pour 2029, on voit bien où ça peut mener, la saga pourrait très bien remettre une pièce dans cette parodie avant même le retour de la licence visée.