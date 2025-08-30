Les chasseurs de démons K-pop de Netflix inspirent leurs toutes premières figurines Funko Pop

La série phénomène sud-coréenne de Netflix, KPop Demon Hunters, poursuit son ascension mondiale : le géant du streaming annonce l’arrivée prochaine de ses premiers personnages sous forme de figurines Funko Pop, très attendues par les fans.

Tl;dr Succès mondial pour KPop Demon Hunters sur Netflix.

sur Netflix. Nouveaux Funko Pop à l’effigie des héros lancés.

Séquelle déjà confirmée après le carton du film.

Un phénomène mondial signé Netflix

Difficile d’ignorer le raz-de-marée provoqué ces derniers jours par KPop Demon Hunters. Depuis sa sortie simultanée en salles et sur Netflix, ce film d’animation a littéralement explosé tous les records, fédérant une communauté de fans à travers le monde. Derrière ce succès planétaire, une histoire originale où des idoles de la K-pop deviennent, le temps d’un affrontement surnaturel, les héroïnes capables de repousser les forces des ténèbres par leur voix.

L’univers Funko s’empare des chasseurs de démons

Face à un tel engouement, il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que l’industrie du produit dérivé ne s’y intéresse. Le géant américain Funko vient tout juste de dévoiler une nouvelle collection dédiée aux personnages phares du long-métrage. Les amateurs retrouveront ainsi dans cette gamme exclusive les figures emblématiques de Jinu, Rumi, Mira et Zoey. Mention spéciale à la version phosphorescente réunissant le tigre et la pie – autrement dit, Derpy & Sussie – deux créatures surnaturelles autrefois adoptées par Jinu.

Pour celles et ceux qui souhaitent enrichir leur collection, plusieurs plateformes majeures proposent déjà ces nouveautés. Que ce soit via Entertainment Earth, Amazon ou Hot Topic, les précommandes sont ouvertes et promettent déjà de belles ruptures de stock.

Des héroïnes au cœur d’un récit original

Le synopsis de KPop Demon Hunters, c’est avant tout une immersion dans l’univers Huntr/x : trois jeunes femmes – Rumi (incarnée par Arden Cho), Mira (May Hong) et Zoey (Ji-young Yoo) – dotées du pouvoir singulier d’utiliser leur voix pour combattre les démons peuplant leur monde. Face à elles se dressent les redoutables Saja Boys, un boys band composé de cinq démons charismatiques : Jinu (Ahn Hyo-seop), Romance (Joel Kim Booster), Mystery (Alan Lee), Abby/Abs (SungWon Cho) et Baby Saja (Danny Chung). Leur chef, Gwi-Ma – incarné par l’inoubliable Lee Byung-hun (Squid Game) –, leur transmet une aura inquiétante qui pimente chaque affrontement.

En quelques jours seulement, le film s’est imposé comme l’une des plus grandes réussites du catalogue Netflix. La machine est désormais lancée : selon nos informations, une suite a d’ores et déjà reçu le feu vert.

Avis aux collectionneurs : où trouver ces figurines ?

Pour ne rien manquer des prochaines sorties liées à l’univers KPop Demon Hunters, voici où vous procurer les nouvelles figurines Funko Pop :

Tiger with Bird (Derpy & Sussie) version phosphorescente : Entertainment Earth / Amazon

version phosphorescente : Entertainment Earth / Amazon Jinu, Rumi, Mira & Zoey Funko Pop! Vinyl Figures : également chez Entertainment Earth et Amazon.

Si vous souhaitez rester informés sur toutes les nouveautés Funko et autres actualités pop culture, gardez un œil attentif sur notre page dédiée.