Après avoir conquis Netflix, KPop Demon Hunters vise la première place du box-office

KPop Demon Hunters s’apprête à enflammer le box-office suite à un succès fulgurant sur Netflix.

Tl;dr KPop Demon Hunters devient un phénomène mondial, dominant Netflix avec plus de 210 millions de vues et neuf semaines consécutives en tête des classements.

e film d’animation propulse son groupe fictif HUNTR/X sur la scène musicale, avec des titres comme « Golden » en tête du Billboard et un engouement critique et public exceptionnel.

Netflix et Sony envisagent d’en faire une véritable franchise majeure.

Un phénomène inattendu : KPop Demon Hunters conquiert le monde

Difficile de passer à côté de KPop Demon Hunters ces dernières semaines. Dès sa sortie sur Netflix le 20 juin 2025, ce film d’animation consacré à un trio de superstars coréennes menant une double vie de chasseuses de démons s’est hissé au sommet des classements mondiaux. Son ascension fulgurante n’a rien d’anodin : neuf semaines consécutives en tête du streaming, plus de 210 millions de vues et la seconde place des films les plus visionnés de toute l’histoire de la plateforme.

Mais ce succès numérique ne s’arrête pas aux frontières du streaming. Sony Pictures Animation, aux commandes du projet, prépare déjà la suite avec le retour probable des réalisateurs Maggie Kang et Chris Appelhans. La stratégie est ambitieuse.

Une bande-son virale et un groupe devenu phénomène

Ce qui étonne peut-être le plus dans ce raz-de-marée culturel, c’est la capacité du film à générer un engouement musical authentique autour du groupe fictif HUNTR/X. Pensé comme un élément scénaristique au départ, ce girls band virtuel occupe désormais une vraie place sur la scène musicale internationale. Les titres de la bande originale, à commencer par « Golden », caracolent en tête du classement Billboard.

Cette synergie entre musique et animation n’est pas passée inaperçue auprès des critiques : sur Rotten Tomatoes, le film d’animation affiche un impressionnant taux de satisfaction de 97%. Quant au public, il ne cache pas son enthousiasme.

KPop Demon Hunters passe du streaming à la salle obscure

Il fallait oser : organiser un événement cinéma chantant sur deux jours seulement – les 23 et 24 août 2025 – pour prolonger l’expérience. Selon les chiffres avancés par Deadline, cette sortie limitée devrait rapporter plus de 15 millions de dollars, dépassant les performances du thriller horrifique Weapons, pourtant leader du box-office depuis trois semaines et tout proche des 100 millions amassés.

Les projections font état d’une affluence record : déjà mille séances affichent complet sur les mille sept cents programmées. Si Netflix reste discret sur ses chiffres officiels, l’ampleur du phénomène ne fait aucun doute.

L’émergence d’une franchise majeure pour Netflix

S’appuyant sur cette dynamique sans précédent, la plateforme de streaming voit loin : trilogie cinématographique, série télévisée animée, adaptation live-action ou encore comédie musicale sont évoquées en coulisses, toujours en partenariat avec le géant japonais Sony. Certains pontes de Netflix n’hésitent pas à comparer le potentiel de KPop Demon Hunters à celui d’un certain Frozen chez Disney.