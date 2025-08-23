KPop Demon Hunters : l’avenir de HUNTR/X se dessine

Sony et Netflix planchent sur le prolongement de l’histoire au-delà du premier film.

Tl;dr KPop Demon Hunters connaît un succès fulgurant sur Netflix et en salles, notamment grâce à son trio vedette Rumi, Mira et Zoey.

Une suite et de nouvelles extensions sont envisagées, incluant adaptations live, séries et tournée mondiale.

Le film impacte aussi la scène musicale, avec les chansons des groupes HUNTR/X et Saja Boys qui grimpent dans les classements.

Une ascension fulgurante pour KPop Demon Hunters

Le phénomène KPop Demon Hunters ne cesse de prendre de l’ampleur depuis son arrivée sur la plateforme de streaming Netflix. Porté par le trio Rumi, Mira et Zoey, le film d’animation produit par Sony Pictures Animation connaît un engouement inattendu. Alors que la version karaoké débarque à peine dans les salles américaines, les séances affichent complet un peu partout. Cette réception exceptionnelle laisse entrevoir une prolongation de l’exploitation en salles pour ce projet initialement pensé pour le streaming.

Vers de nouveaux horizons pour HUNTR/X ?

Face à ce succès, l’avenir de la franchise semble déjà se dessiner. Si rien n’est officiellement acté concernant une suite, tout porte à croire que les héroïnes reviendront sur les écrans. D’ailleurs, des bruits persistants évoquent des développements bien au-delà d’un simple deuxième film : adaptation en prises de vues réelles, série télévisée et même tournée mondiale seraient à l’étude du côté de Netflix, mais également Sony qui a encore la main sur la licence, désireux d’élargir l’univers de KPop Demon Hunters.

Dilemmes créatifs et origines mystérieuses

Lors d’un récent entretien accordé à Entertainment Weekly, le réalisateur Chris Appelhans est revenu sur les choix qui ont guidé la narration du premier opus. Selon lui, il s’agissait avant tout de ne pas céder à la tentation d’expliquer chaque détail ou de livrer un récit d’origine traditionnel : « Nous avons tenté d’offrir une histoire non-originelle avec un concept inédit pour le public ». Confronté aux attentes, il admet avoir dû faire des arbitrages : « L’envie était grande de montrer davantage le passé des membres ou leur recrutement dans HUNTR/X, mais il fallait rester concentré sur l’essentiel. »

L’impact inattendu sur la scène musicale

L’aventure cinématographique s’est même traduite par un succès musical. Voir HUNTR/X et Saja Boys grimper dans les classements Spotify a surpris toute l’équipe du film. Le réalisateur confiait récemment : « C’est irréel… Créer un groupe K-pop via un film relevait presque du rêve inaccessible ». Il se dit aujourd’hui particulièrement reconnaissant envers le public qui s’est approprié ces nouveaux visages.

Sans avoir encore dévoilé tous ses secrets ni son potentiel narratif complet, KPop Demon Hunters pourrait bien devenir une référence générationnelle et marquer durablement la pop culture contemporaine.