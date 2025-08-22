KPop Demon Hunters : le phénomène qui fait vibrer le streaming

Entre tubes viraux et critiques dithyrambiques, le film d'animation KPop Demon Hunters s’impose comme incontournable sur Netflix.

Tl;dr KPop Demon Hunters détrône Red Notice et s’impose comme le nouveau carton mondial de Netflix.

Les chansons originales de KPop Demon Hunters deviennent virales, tandis que critiques et public saluent unanimement le film.

Netflix capitalise sur l’engouement avec des projections spéciales et envisage déjà une franchise.

KPop Demon Hunters, la star de Netflix

Depuis quelques semaines, le paysage des plus grands succès de Netflix est en pleine mutation. Alors que l’on pensait la première place solidement détenue par l’action-comédie à gros budget Red Notice, une nouvelle sensation animée bouscule tous les classements. Avec une ascension fulgurante, KPop Demon Hunters s’apprête à reléguer au second plan le trio d’Hollywood composé de Gal Gadot, Ryan Reynolds et Dwayne « The Rock » Johnson.

Un phénomène mondial et musical

Sorti le 20 juin 2025, le film d’animation produit par Sony Pictures Animation, et orchestré par le duo Chris Appelhans-Maggie Kang, a immédiatement conquis le public de la plateforme de streaming. On le retrouve régulièrement en tête du Top 10 des films les plus visionnés aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. Ses chansons originales – notamment « Golden » et « Soda Pop » – sont devenues des tubes viraux, portées par les groupes fictifs HUNTR/X et Saja Boys. Ce succès musical a même généré un buzz autour de potentielles récompenses. L’accueil critique n’est pas en reste : la note de fraîcheur atteint les 97% sur Rotten Tomatoes, soutenue par un public très enthousiaste (91% sur le Popcornmeter).

Une expérience cinéma revisitée

Fort de cet engouement inédit, Netflix a pris une décision peu commune : offrir à son film une sortie limitée en salle sous la forme d’une version « sing-along ». Plus de trois cents projections sont programmées pour un événement sur deux soirées à travers l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l’Australie ou encore la Nouvelle-Zélande. Cette initiative rencontre un franc succès : quasiment toutes les séances affichent complet. Il faut dire que le casting vocal est particulièrement solide avec Arden Cho (Rumi), May Hong (Mira), Ji-young Yoo (Zoey) ou encore Ken Jeong (Bobby) et Daniel Dae Kim (Healer Han).

Le début d’une franchise ?

Au-delà du film, l’engouement se traduit aussi par une explosion du merchandising : bande originale accessible sur iTunes et Amazon Music, vinyles et CD en précommande… Des discussions autour de suites et spin-offs sont déjà engagées entre Netflix et Sony. Une évidence tant cette production semble être devenue la locomotive du service. Reste à voir si ce succès inédit pourra se maintenir face à la concurrence effrénée du streaming mondial – mais pour l’heure, impossible de passer à côté du phénomène KPop Demon Hunters.