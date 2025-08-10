KPop Demon Hunters s’invite au cinéma

Après son succès sur Netflix, KPop Demon Hunters s’apprête à conquérir les salles obscures américaines avec un événement spécial.

Une ascension fulgurante sur Netflix

Difficile de passer à côté du phénomène KPop Demon Hunters. Depuis son lancement sur Netflix plus tôt cet été, ce film d’animation produit par Sony Pictures Animation a su conquérir un public mondial, se hissant tout en haut des classements et s’imposant comme l’un des plus grands succès animés jamais diffusés par le géant du streaming. L’ampleur de cet engouement ne cesse de croître, ouvrant la voie à des perspectives prometteuses pour la suite.

Vers une expérience cinéma inédite

C’est sans doute la prochaine étape naturelle pour un tel succès : une projection en salles. D’après une récente annonce relayée par Fandango, un événement spécial baptisé « KPop Demon Hunters A Sing Along Event » serait programmé les 23 et 24 août aux États-Unis. Même si Netflix n’a pas encore confirmé officiellement l’information, la perspective d’une séance où les spectateurs pourraient reprendre en chœur les titres du film séduit déjà les fans. Il faut dire que la bande-son connaît elle aussi un triomphe remarquable sur les plateformes numériques, portée notamment par le titre phare « Golden ».

Bande originale acclamée et ambitions grandissantes

Au cœur de ce succès, la musique occupe une place à part. La chanson « Golden », extraite de la bande originale, a même été soumise par Netflix pour concourir lors des prochaines remises de prix. Cette démarche s’inscrit dans la dynamique exceptionnelle autour du film : le single a brisé plusieurs records liés à la K-pop fictive du long-métrage et s’est rapidement hissé dans les charts américains comme internationaux. Pour beaucoup, il s’agit clairement du moment phare du film.

Des projets qui titillent la curiosité… mais rien d’officiel

Alors que les rumeurs vont bon train quant à une possible suite ou même une adaptation en prises de vues réelles, rien n’a été officialisé à ce jour par Netflix. Pourtant, vu l’accueil réservé au film et le potentiel qu’il recèle encore, nombreux sont ceux qui espèrent voir naître une véritable franchise autour de cet univers mêlant pop coréenne et chasse aux démons.

Dans tous les cas, si le passage au grand écran se concrétise ce mois-ci, il offrira peut-être aux spectateurs l’occasion d’encourager activement cette expansion. Une chose est sûre : avec un tel démarrage, l’avenir – bien que flou – s’annonce électrisant pour KPop Demon Hunters.