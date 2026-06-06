Scary Movie 2026 : Faut-il rester après le générique ? Guide sans spoilers

Le nouveau volet de la saga parodique Scary Movie, attendu en 2026, intrigue déjà les fans : peut-on s’attendre à une scène cachée après le générique ? Découvrez l’essentiel sur ce détail sans révéler l’intrigue.

Tl;dr Le nouveau Scary Movie propose deux scènes post-générique.

propose deux scènes post-générique. La saga revient avec le casting original et de nouveaux visages.

Aucune scène n’annonce officiellement une suite pour l’instant.

Retour inattendu du spoof à Hollywood

Depuis plus de dix ans, le public n’avait pas vu surgir un nouvel opus de la saga Scary Movie sur grand écran. Pourtant, cette année, les salles accueillent le dernier né de la franchise, relançant par la même occasion l’intérêt pour le genre du spoof comedy, déjà remis au goût du jour récemment par The Naked Gun. Mais ce retour marque-t-il une véritable renaissance ou s’agit-il d’un baroud d’honneur ? Difficile à dire à ce stade.

Des retrouvailles et un humour sans filtre

La recette reste fidèle à elle-même : vingt-six ans après avoir échappé au tueur masqué emblématique, le groupe central – porté par Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris et Regina Hall – reprend du service. À leurs côtés, des visages familiers croisent la route de nouveaux venus pour une parodie décapante des codes de l’horreur contemporaine. Tous les poncifs sont passés au crible : reboots, remakes, « requels », spin-offs ou autres « chapitres finaux » trompeurs. Rien n’est épargné, pas même le phénomène de la « Cancel Culture ».

Deux scènes post-générique attendues… mais sans promesse d’avenir

De nos jours, difficile d’imaginer un film populaire sans sa dose de scènes post-crédits. Ce nouvel opus ne déroge pas à la règle : il en propose non pas une mais deux. Une première séquence s’invite au milieu du générique ; la seconde se dévoile pendant les ultimes crédits. Pour les spectateurs séduits par l’humour du film, ces moments additionnels offrent quelques rires supplémentaires.

Mais que les fans se posent la question : aucune des deux scènes ne prépare explicitement le terrain pour une future suite. L’avenir de la franchise dépendra avant tout du box-office, alors que Scary Movie tente de surpasser des concurrents comme Masters of the Universe. Les producteurs restent prudents : si suite il doit y avoir, ce sera uniquement en cas de succès commercial.

L’équipe créative derrière le retour

À la réalisation, on retrouve Michael Tiddes, déjà complice des Wayans sur « A Haunted House ». Le scénario est signé par les frères Wayans eux-mêmes et leur fidèle collaborateur Rick Alvarez. En salle depuis peu, ce nouvel épisode relance habilement le débat sur l’intérêt durable des grandes franchises parodiques… ou leur inévitable épuisement.

Pour ceux qui hésiteraient encore : aucun spoiler dans cet article ; simplement de quoi savourer au mieux l’expérience cinéma.