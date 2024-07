Ressusciter les deux grands disparus de « La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume » serait bénéfique pour la suite

"La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume" introduit de nouveaux personnages.

Une suite est possible avec une nouvelle dynamique entre les personnages.

Les acteurs sèment le doute sur la mort de leurs personnages.

Les personnages de Raka et Proximus pourraient encore jouer un rôle dans la franchise.

Un nouvel univers dans La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume



Le film La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume a marqué un saut « de nombreuses générations » dans le futur de la chronologie de la Planète des singes. Il a introduit un tout nouvel ensemble de personnages, propulsant l’intrigue au-delà de l’ère de César.

Un avenir incertain pour les personnages

Bien qu’une nouvelle suite de La Planète des Singes reste à confirmer, la fin de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume laisse la porte ouverte à une suite. Les acteurs Peter Macon et Kevin Durand, qui interprètent respectivement Raka et Proximus, ont semé le doute sur la mort de leurs personnages. Ils ont évoqué la possibilité pour leurs personnages de survivre et de revenir dans une éventuelle suite.

Des rôles encore à jouer pour Raka et Proximus ?

Raka et Proximus, malgré leur destin incertain, pourraient encore avoir des rôles à jouer dans le futur de la franchise. Raka, qui représente la connaissance de César, et Proximus, qui va à l’encontre de tout ce que César représentait tout en prétendant être son successeur, sont des opposés extrêmes dans la manière dont l’héritage de César est perçu des centaines d’années plus tard. Cette dynamique intéressante pourrait encore être explorée dans les futurs volets de la franchise.