Kingdom of the Planet of the Apes, le quatrième meilleur film de la franchise La Planète des Singes

En tant que quatrième volet de la saga La Planète des Singes, le film Kingdom of the Planet of the Apes du réalisateur Wes Ball parvient non seulement à enrichir l'intrigue complexe et riche en émotions qui a captivé les spectateurs depuis des décennies, mais il s'impose également comme l'une des meilleures réalisations de la franchise.

Le film a dépassé War for the Planet of the Apes au box-office.

Il est le quatrième meilleur film de la franchise en termes de recettes.

Kingdom of the Planet of the Apes peut battre de nouveaux records.

Une ascension royale au box-office

Le dernier volet de la célèbre franchise La Planète des Singes, Kingdom of the Planet of the Apes, fait des merveilles au box-office. Réalisé par Wes Ball, le film a démarré avec des recettes estimées à 58,4 millions de dollars, se classant ainsi deuxième meilleure ouverture de la franchise rebootée.

Des performances remarquables

Selon Variety, Kingdom of the Planet of the Apes a atteint un total cumulatif au box-office dépassant les 146,88 millions de dollars à mi-chemin de son cinquième week-end en salles. Cela signifie qu’il a surpassé le total domestique de War for the Planet of the Apes de 2017. Bien que War for the Planet of the Apes reste le deuxième film le plus rentable de la franchise dans le monde, Kingdom of the Planet of the Apes a dépassé l’opus précédent pour devenir le quatrième film La Planète des Singes au box-office domestique.

Des records à battre

Malgré ce succès, Kingdom of the Planet of the Apes a encore du chemin à parcourir pour atteindre le sommet du classement. Il doit encore surpasser les recettes de Dawn of the Planet of the Apes de 2014, Planet of the Apes de 2001 et Rise of the Planet of the Apes de 2011. Cependant, il est bien parti pour dépasser le remake de La Planète des Singes de 2001 en tant que quatrième film de la franchise au niveau mondial.

Des défis à venir

Malgré ces performances, la concurrence à venir pourrait freiner son élan. Avec l’arrivée prochaine de films tels que Inside Out 2 de Pixar et le prequel d’horreur A Quiet Place: Day One, le nombre d’écrans sur lesquels le film Kingdom of the Planet of the Apes est projeté pourrait diminuer.