Le casting de Sans un bruit 3 s’étoffe avec une star de Sinners très attendue par les fans

Le troisième volet de la saga Sans un bruit dévoile une distribution renouvelée, marquée par l’arrivée remarquée d’une actrice issue de la série Sinners, une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de suspense et de frissons.

Tl;dr Distribution prestigieuse pour Sans un bruit 3 .

. Retour de la famille Abbott et nouveaux venus remarqués.

La franchise approche le milliard de dollars au box-office.

Un casting relevé pour le nouvel opus

Le troisième volet de la saga Sans un bruit s’annonce déjà comme l’un des rendez-vous incontournables du cinéma d’horreur à venir. Sous la houlette de John Krasinski, qui rempile en tant que scénariste et réalisateur, le film accueillera des acteurs aux parcours impressionnants : on retrouvera notamment Jack O’Connell, remarqué dans Sinners et bientôt dans 28 Years Later, mais aussi Jason Clarke (La Planète des singes : L’Affrontement) ainsi que Katy O’Brian, aperçue dans la série à succès The Mandalorian. Un choix qui confirme la volonté d’ancrer la franchise parmi les références du genre, en misant sur une distribution d’envergure.

Nouveaux visages et retours attendus

Parmi les visages familiers, la solide équipe des précédents volets sera de retour : Emily Blunt incarnera encore une fois Evelyn Abbott, accompagnée par ses enfants à l’écran, joués par Millicent Simmonds (Regan) et Noah Jupe (Marcus). À leurs côtés, le personnage d’Emmett, campé par un certain Cillian Murphy, prolongera son arc narratif amorcé dans le second film. La production, qui débute à New York, s’annonce comme une réunion ambitieuse entre anciens et nouveaux membres de cette famille atypique, selon les mots mêmes de Krasinski : « So proud to be part of this A Quiet Place Family… old and new! Here we go! ».

L’évolution d’une franchise phénomène

Depuis ses débuts en 2018, avec un premier épisode au budget modeste mais au succès colossal (340,9 millions de dollars récoltés pour seulement 17 millions investis), la franchise a su se renouveler. Le deuxième volet avait élargi l’univers post-apocalyptique initié sur une ferme isolée : conflits internes, survivants disparates et communautés inattendues venaient alors enrichir l’intrigue. Parmi les éléments marquants :

L’utilisation innovante des fréquences sonores comme arme contre les créatures.

L’introduction d’une colonie insulaire ayant résisté à l’invasion.

L’expansion du récit à travers des spin-offs et préquels, comme Day One.

Cap vers le milliard et perspectives futures

Avec plus de 900 millions de dollars cumulés au box-office mondial après deux films et un préquel – pour un budget total ne dépassant pas 145 millions –, la saga est aux portes du club très fermé des franchises milliardaires pour Paramount. Et si certains personnages secondaires comme Eric (Joseph Quinn) pourraient faire leur retour prochainement – les fans restent attentifs au moindre indice –, le futur de l’univers semble ouvert, tant en matière de suites que de spin-offs. Le rendez-vous est donc fixé : sortie mondiale annoncée pour le 30 juillet 2027.