Pourquoi le film Backrooms de Kane Parsons devrait échapper à toute poursuite juridique

Le film Backrooms de Kane Parsons suscite l’intérêt, notamment sur le plan juridique. Malgré la popularité du concept et son origine en ligne, plusieurs éléments laissent penser que cette adaptation cinématographique ne devrait pas rencontrer d’obstacles légaux majeurs.

Tl;dr Succès fulgurant de Backrooms en 2026.

en 2026. Projet né d’une légende internet communautaire.

Questions juridiques autour des droits d’auteur possibles.

Un phénomène viral propulsé sur grand écran

Au cœur de l’été 2026, rares sont les films à susciter autant d’attention que Backrooms. Derrière la caméra, un jeune prodige : Kane Parsons, à peine âgé de vingt ans, qui a réalisé ce long-métrage pour le compte du studio indépendant A24. Le film n’en finit plus de faire parler de lui et s’impose déjà comme la surprise du box-office, tout en illustrant une nouvelle tendance : celle des créateurs issus de YouTube qui parviennent à franchir le cap de Hollywood. On pense notamment à des parcours similaires tels que ceux de Markiplier ou encore Curry Barker.

L’origine mouvante d’une œuvre collective

Ce qui rend Backrooms si singulier, c’est son ancrage dans une culture numérique participative. À l’origine, il ne s’agissait que d’un simple cliché inquiétant d’une pièce jaune partagé sur internet. Rapidement, la toile s’est emparée de ce décor pour bâtir un univers effrayant relevant du courant « liminal horror », chacun y ajoutant sa pierre. C’est là qu’intervient Kane Parsons : s’appuyant sur ces bases, il va enrichir la légende avec ses propres idées — monstres inédits, couches narratives supplémentaires et institutions fictives telles que l’Async Research Institute.

À ce stade, nul ne détient réellement les droits exclusifs sur cette mythologie foisonnante ; théoriquement, n’importe qui pourrait produire une autre œuvre inspirée du même mythe, à condition toutefois de ne pas reprendre les apports spécifiques du réalisateur.

Légalité et enjeux autour d’un succès inattendu

Le triomphe commercial de Backrooms, susceptible de lancer une nouvelle franchise horrifique, suscite fatalement des interrogations sur la question des droits d’auteur. Est-il possible qu’un contributeur anonyme revendique une part du gâteau ? Les précédents existent — on se souvient des litiges autour du scénario de « The Sting » ou encore du procès intenté par George Lucas contre « Battlestar Galactica ». Toutefois, ici, la nature même d’un projet open source rend toute appropriation juridique complexe.

D’ailleurs, dans une récente interview accordée à Smosh Alike en novembre 2024, Parsons précisait : « C’est un cas inédit : adapter au cinéma un concept ouvertement public. Nous n’avons aucune intention de poursuivre les créateurs amateurs. » Son souhait : maintenir un esprit sain au sein de la communauté et éviter tout bras de fer inutile.

Voici quelques points essentiels à retenir concernant cette situation juridique originale :

L’univers originel reste libre d’accès et non privatisé.

Les éléments ajoutés spécifiquement par Parsons sont protégés.

Aucun contentieux majeur n’a émergé à ce jour.

L’horizon reste ouvert pour le mythe Backrooms

À l’heure où le film triomphe en salles, nul ne sait encore si ce fragile équilibre perdurera. Pour l’instant, chacun semble jouer le jeu : ni A24 ni Kane Parsons ne souhaitent brider la créativité née en ligne. Le phénomène Backrooms continue donc sa mutation entre sphère collective et exploitation cinématographique — avec toutes les incertitudes que cela suppose pour l’avenir.