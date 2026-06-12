Netflix relance KPop Demon Hunters au cinéma pour son anniversaire

Un an après sa sortie, KPop Demon Hunters retourne en salles dans plusieurs pays. Netflix prépare aussi projections gratuites, événements et produits dérivés.

En bref KPop Demon Hunters retourne au cinéma cette semaine

Netflix prépare aussi des séances gratuites

Le film glisse vers une vraie franchise

Un an après, Netflix ne se contente pas de souffler une bougie. KPop Demon Hunters revient au cinéma à l’occasion de son premier anniversaire, fixé au 20 juin, avec des séances qui démarrent dès cette semaine aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Corée du Sud et dans d’autres territoires. Et la plateforme promet déjà d’autres annonces dans les jours qui viennent, entre événements spéciaux, activations et sorties de merchandising.

Un anniversaire traité comme un lancement

Ce retour en salles dit quelque chose de simple, mais assez rare chez Netflix : certains films ne sont plus seulement pensés comme des contenus à empiler dans un catalogue. Ici, le premier anniversaire devient un nouveau temps fort. On relance les projections, on remet la musique au centre, on recrée un rendez-vous.

Le plus intéressant, c’est que cette célébration ne s’arrête pas aux cinémas payants. La plateforme organise aussi plusieurs projections gratuites, ce qui transforme l’opération promo en moment communautaire. Pour un film musical qui a autant vécu par sa bande-son que par son animation, c’est plutôt cohérent.

Des chiffres qui expliquent ce retour

Il faut dire que KPop Demon Hunters a aligné les signaux au vert. Le film a été salué par la critique, a passé 51 semaines dans le top 10 mondial et est devenu, selon la source, le film le plus regardé de l’histoire de Netflix. Il a aussi remporté deux Oscars, un Grammy, signé un passage remarqué dans le Billboard Hot 100 et vu sa bande originale certifiée double platine.

Même au cinéma, terrain où Netflix avance souvent avec prudence, le titre a pesé. Sa première exploitation avait été la plus large jamais accordée à un film de la plateforme, pour environ 23 millions d’euros au box-office (24,7 millions de dollars).

Les projections gratuites, ville par ville

Voici les séances annoncées par Netflix, dans un ordre différent de la communication d’origine :

24 juin, Minneapolis, The Commons, Music and Movies in the Parks

20 juin, San Francisco, Union Square Plaza, Cinema in the Square

25 juin, Cleveland, Crocker Park Shopping Center, Movies in the Park

19 juin, Salt Lake City, Kenley Centennial Amphitheater, Free Friday Family Film Series

20 juin, Brooklyn, Brooklyn Bridge Park, New York

24 juin, Butte, Clark Park, Montana

20 juin, Atlanta, Honeysuckle Park, Doraville Summer Movie Series

26 juin, San Diego, Nobel Recreation Center, Summer Movies in the Park

20 juin, San Diego, Waterfront Park, Summer Movies in the Park

Le film devient clairement une franchise

Le vrai sujet, il est là. Ce premier anniversaire ressemble au début d’une stratégie plus large. La source évoque déjà des courts animés liés à McDonald’s, puis plusieurs sorties prévues en 2026, avec des livres, des graphic novels et des jouets.

Et ce n’est pas fini. KPop Demon Hunters 2 est officiellement en préparation avec le retour de la même équipe créative. Une sortie en 2029 est évoquée, sans confirmation définitive. Avant ça, un world tour est aussi dans les cartons pour porter la musique en live à l’échelle mondiale. Avec Maggie Kang et Chris Appelhans toujours aux commandes créatives, Netflix cherche visiblement à étirer le phénomène sans le brûler. Pour la plateforme, c’est important : garder un hit, c’est bien. Fabriquer un univers qui dure, c’est autre chose.