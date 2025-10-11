Le film numéro un de Netflix établit discrètement un record inégalé à ce jour

Le film le plus populaire de l’histoire de Netflix vient d’établir un nouveau record sur la plateforme de streaming, atteignant des chiffres impressionnants qui semblent inégalables et consolidant sa place au sommet du catalogue mondial du géant américain.

Tl;dr KPop Demon Hunters explose les records sur Netflix.

explose les records sur Netflix. Plus de 500 millions d’heures visionnées, sommet historique.

Son succès dépasse même le box-office et Billboard.

Un phénomène mondial inattendu

L’ascension fulgurante de KPop Demon Hunters sur Netflix a pris de court aussi bien les analystes que les spectateurs. Initialement développé par Sony, ce film d’animation musical avait été discrètement racheté pour une diffusion directe sur la plateforme. Personne n’aurait parié, en juin dernier, sur un tel raz-de-marée. Pourtant, dès sa sortie, l’œuvre est propulsée au sommet des classements, reléguant d’autres succès récents comme Adolescence, Wednesday ou encore Happy Gilmore 2 à l’arrière-plan.

Des chiffres vertigineux pour Netflix

Le palmarès du film laisse songeur : plus de 541 millions d’heures visionnées, soit un nouveau record absolu pour un original Netflix. À titre de comparaison, le précédent détenteur du titre, l’action-comédie à gros budget Red Notice, n’avait accumulé « seulement » 454 millions d’heures. Mais ce n’est pas tout : avec 325 millions de vues individuelles recensées à ce jour, la production devance largement ses concurrents, y compris les mastodontes portés par des stars comme Dwayne Johnson ou Ryan Reynolds.

Bien plus qu’un succès de streaming

L’engouement dépasse largement le cadre numérique. Durant sa sortie limitée en salles, le long-métrage a décroché la première place du box-office Netflix en récoltant entre 18 et 20 millions de dollars. Et fait rare pour une œuvre animée produite hors des studios traditionnels : sa bande originale a établi un double exploit sur le Billboard, glissant quatre titres simultanément dans le top 10 — dont « Golden » et « How It’s Done » de HUNTR/X.

En s’appuyant sur une narration centrée autour des héroïnes Rumi, Mira et Zoey — à la fois superstars fictives de K-pop et chasseuses de démons — le film a séduit tous les publics, des amateurs d’animation aux fans de musique coréenne.

L’après KPop Demon Hunters : un défi pour Netflix ?

Alors que la plateforme prépare déjà la suite très attendue du film ainsi que des blockbusters annoncés comme Frankenstein signé Guillermo del Toro ou encore Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, peu parient aujourd’hui qu’un autre projet saura égaler l’empreinte laissée par cette aventure musicale. Pour prolonger le phénomène, plusieurs contenus dérivés sont déjà disponibles : on peut retrouver dès maintenant sur Netflix le « Sing-Along » et les vidéos paroles officielles.

Si certains s’interrogent sur la capacité du streamer à réitérer pareil tour de force, il faut reconnaître que l’alchimie entre animation, musique et pop culture n’a jamais aussi bien fonctionné.