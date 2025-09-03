Comment un film Marvel culte a radicalement transformé le projet Netflix KPop Demon Hunters

Le film d’animation KPop Demon Hunters, produit par Netflix, a connu une transformation majeure au cours de sa conception. Ce bouleversement créatif s’explique par l’influence déterminante d’un succès populaire issu de l’univers cinématographique Marvel.

Tl;dr « Spider-Verse » a révolutionné l’animation moderne.

« KPop Demon Hunters » innove avec une animation 3D inspirée d’anime.

Succès record pour « KPop Demon Hunters » sur Netflix.

Un tournant pour l’animation : l’héritage de « Spider-Verse »

Depuis la sortie de Spider-Man: Into the Spider-Verse, le paysage de l’animation contemporaine a connu un bouleversement comparable à celui introduit par Toy Story. En alliant habilement textures 2D, techniques d’animation hybrides et jeux sur les cadences d’images, le film a insufflé un souffle neuf à tout un secteur. De ce succès est née une vague d’expérimentations formelles : des productions telles que Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, The Wild Robot ou encore Nimona ont chacune décliné à leur façon cet art du mélange entre éléments en deux et trois dimensions.

L’ascension fulgurante de « KPop Demon Hunters »

Pourtant, c’est avec un autre projet signé Sony Pictures Imageworks que la surprise s’est produite cette année. Sorti en fanfare, KPop Demon Hunters a très vite conquis le public. À la fois phénomène sur Netflix — il décroche le titre de film le plus visionné de la plateforme — et succès en salles, il doit beaucoup à ses choix artistiques audacieux. On y suit une héroïne membre d’un groupe féminin de K-pop, dont les chansons forment une barrière magique contre des démons prêts à envahir notre monde ; le tout se déroule alors qu’une nouvelle menace pointe le bout de son nez : un boys band démoniaque.

Le film doit sa réussite à un savant cocktail : personnages marquants, intrigue soignée, bande-son entêtante et visuels spectaculaires. Son animation retient particulièrement l’attention, flirtant avec l’esthétique anime sans jamais tomber dans la copie.

Choix créatifs et innovations techniques

L’influence du Spider-Verse, loin d’être imitée à la lettre, a nourri la réflexion des créateurs. La coréalisatrice Maggie Kang, après avoir assisté à la première du film phare de Sony, confiait : « C’était tellement éblouissant… inutile d’essayer de rivaliser directement avec eux. » Plutôt que d’imiter le mariage 2D/3D ou les textures graphiques typiques, l’équipe s’oriente vers une animation intégralement en CGI. L’idée : tirer parti du langage visuel japonais tout en évitant les artifices superposés.

Parmi les subtilités techniques qui distinguent le film :

Les humains sont animés « sur 2s », soit douze images par seconde — apportant ce grain imparfait et dynamique propre à l’anime.

Les démons bénéficient quant à eux de mouvements en pleine fluidité (24 images/seconde), renforçant leur supériorité surnaturelle.

Pour obtenir des expressions aussi exagérées que dans les dessins animés japonais, l’équipe dirigée par Chris Appelhans a adopté une démarche proche du modelage traditionnel plutôt qu’un simple empilement d’effets numériques.

L’impossible adaptation en live-action ?

C’est sans doute dans son rapport intime à l’image animée que KPop Demon Hunters tire sa singularité. Comme le soulignent ses concepteurs : « Aucune version en prise de vue réelle ne pourrait restituer ces trouvailles visuelles. » Le film s’impose ainsi comme une étape majeure pour l’avenir de l’animation… et rappelle qu’innover passe souvent par savoir emprunter sans copier.