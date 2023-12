Spider-Man: Across the Spider-Verse pourrait briser 13 ans de disette aux Oscars

Sony Pictures Animation vise l'Oscar du meilleur film pour Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Tl;dr Spider-Man: Across the Spider-Verse pourrait être nominé aux Oscars 2024.

Le film est une amélioration de son prédécesseur acclamé par la critique.

Seulement trois films d’animation ont été nominés pour le meilleur film.

Spider-Man: Across the Spider-Verse mérite une nomination pour ses avancées technologiques dans l’animation.

Un nouveau Spider-Man aux Oscars

Spider-Man: Across the Spider-Verse de Sony Pictures Animation pourrait bien être le premier film d’animation à être nominé pour un Oscar spécifique depuis plus d’une décennie lors de la 96ème cérémonie des Oscars qui se déroulera le 10 mars 2024 au Dolby Theatre de Los Angeles. Son prédécesseur, Spider-Man: Into the Spider-Verse, avait reçu l’Oscar du meilleur film d’animation, mais Across the Spider-Verse pourrait bien rafler une autre distinction.

Un bond qualitatif

La suite du film de 2018 améliore tous les aspects de son prédécesseur. Le héros, Miles Morales, est désormais le seul Spider-Man de sa réalité et se retrouve propulsé dans un territoire inédit. Gwen Stacy, autrefois personnage secondaire, partage désormais la vedette. La qualité de l’animation s’est également améliorée, chaque réalité alternative présentée dans le film ayant son propre style visuel. Au vu de ces avancées et de l’accueil très positif du public, Spider-Man: Across the Spider-Verse pourrait prétendre à l’Oscar du meilleur film.

Un honneur rarement accordé

Jusqu’ici, seuls trois films d’animation ont été nominés pour le meilleur film, à savoir La Belle et la Bête en 1991, Là-Haut en 2009 et Toy Story 3 en 2010. Si Spider-Man: Across the Spider-Verse est nominé en 2024, il serait le premier film d’animation à recevoir une telle nomination depuis 13 ans.

Une nomination méritée

Malgré l’absence de nomination de Into the Spider-Verse pour le meilleur film en 2019, Across the Spider-Verse mérite cette reconnaissance. Le film a repoussé les limites de l’animation et est apprécié à la fois en tant que film et adaptation de Spider-Man. Les améliorations en termes d’animation, de chara design et de narration font de lui un candidat sérieux pour l’Oscar du meilleur film d’animation, et pourquoi pas, celui du meilleur film.