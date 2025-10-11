Sigourney Weaver évoque un retour potentiel dans Alien : faut-il vraiment ressusciter la saga ?

Sigourney Weaver s’est récemment exprimée sur la possibilité de reprendre son rôle emblématique dans la saga Alien. Cette perspective soulève des questions quant à l’intérêt et à la pertinence d’un nouveau retour de l’actrice dans cet univers culte.

Retour en force d’Alien

Difficile d’ignorer le regain d’intérêt que connaît la franchise Alien. Après près d’un demi-siècle, la saga se retrouve à nouveau sur le devant de la scène : le film Alien: Romulus, encensé par la critique et totalisant 350,8 millions de dollars au box-office mondial, a non seulement offert une seconde jeunesse à la série, mais aussi ouvert la voie à une suite déjà en développement. La série télévisée Alien: Earth, quant à elle, s’est hissée parmi les productions les plus remarquées de 2025. Et ce n’est pas tout : les connexions croisées continuent, avec notamment l’apparition de synthétiques Weyland-Yutani dans le prochain Predator: Badlands.

L’ombre persistante de Ripley

Dans ce contexte de renaissance, une question revient avec insistance : verra-t-on un jour Sigourney Weaver endosser à nouveau le rôle mythique d’Ellen Ripley ? Intervenant lors du panel « réunion Alien » à la New York Comic Con — relayé par Variety — l’actrice a livré quelques confidences. Elle a récemment échangé avec le studio autour d’un scénario écrit par son complice de longue date, le producteur Walter Hill. Les premiers jets, une cinquantaine de pages selon elle, proposent une vision très contemporaine du personnage : « Ce que Walter a imaginé me paraît juste et puissant… Il raconte comment une société peut incarcérer quelqu’un qui a pourtant tenté d’aider l’humanité. Ripley est perçue comme un problème ; elle est donc mise à l’écart », précise-t-elle.

Crossover en vue ?

Si le retour de Ripley agite régulièrement les réseaux (un projet avorté avait même été évoqué autrefois avec le réalisateur de District 9, ou plus récemment via des rumeurs persistantes), c’est aujourd’hui la perspective d’un véritable crossover qui excite les spéculations. Peu après que le metteur en scène de Predator: Badlands, Dan Trachtenberg, a révélé avoir rencontré Arnold Schwarzenegger pour discuter de futurs projets liés à la franchise Predator, beaucoup imaginent déjà un face-à-face mythique entre Ripley et Dutch dans un hypothétique « Alien vs Predator » revisité.

Pour certains fans interrogés sur les réseaux sociaux, ce type d’événement constituerait :

L’occasion rêvée de croiser deux légendes du cinéma SF-horreur.

Une façon inédite d’explorer ces univers iconiques ensemble.

L’équilibre entre nostalgie et renouveau

Il reste toutefois une inconnue majeure : rien ne garantit que ce projet aboutira. Si Weaver semble séduite par la première moitié du script, rien n’indique qu’elle acceptera définitivement ce retour. D’autant qu’avec l’arrivée de nouveaux personnages plébiscités – comme Rain et Andy dans Romulus, promis à revenir eux aussi – certains observateurs plaident pour laisser place à une nouvelle génération. Le défi sera donc d’apporter un souffle inédit au mythe sans verser dans l’exercice nostalgique gratuit.

En attendant, l’incertitude demeure. Mais voir Ripley repartir au combat — seule ou contre les Yautja — offrirait sans doute au public une conclusion mémorable… si tant est que le scénario soit à la hauteur des attentes.