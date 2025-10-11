Un nouveau film Batman adapté d’un chef-d’œuvre DC confirmé

Un nouveau film consacré à Batman vient d’être officiellement annoncé. Inspiré par l’un des récits les plus emblématiques de l’univers DC, ce projet suscite déjà de grandes attentes parmi les fans du célèbre justicier masqué.

Tl;dr Deux films animés adaptent « Knightfall » pour Batman.

Bane et Azrael seront centraux dans l’intrigue.

Sortie du premier volet prévue en 2026.

Un nouvel essor pour Batman au cinéma et à la télévision

Depuis quelques années, l’univers de Batman connaît un véritable renouveau sur tous les fronts. Tandis que le personnage continue de dominer les ventes de comics avec des intrigues majeures, ses aventures s’étendent désormais bien au-delà des pages. Le grand écran attend avec impatience la suite du film réalisé par Matt Reeves, tandis que l’univers télévisuel s’étoffe avec la série centrée sur The Penguin chez HBO et deux autres séries animées sur Prime Video. Cependant, la nouvelle qui électrise actuellement les fans concerne l’arrivée prochaine de deux longs-métrages d’animation consacrés à l’un des récits fondateurs du Chevalier Noir : Knightfall.

Knightfall : le retour d’un mythe en animation

C’est lors du panel animé par Warner Bros. Animation à la New York Comic Con que l’annonce a été officialisée : une adaptation événementielle en plusieurs volets de Knightfall, célèbre arc narratif publié par DC Comics. La première partie, sobrement intitulée Batman: Knightfall Part 1: Knightfall, est d’ores et déjà en production sous la houlette du réalisateur Jeff Wamester, avec un scénario signé Jeremy Adams. Sa sortie est programmée pour 2026, confirmant ainsi le désir affiché de porter à l’écran ce monument souvent réclamé par la communauté.

Bane, Azrael… et un héritage lourd de conséquences

Pour saisir l’importance de cette adaptation, il faut revenir sur ce qui fait toute la richesse de Knightfall. Dans cet arc culte, c’est le redoutable Bane qui orchestre sa montée en puissance à Gotham en poussant physiquement et mentalement Batman dans ses retranchements — jusqu’à commettre ce geste devenu mythique : briser le dos du justicier masqué. Pendant la convalescence du héros, un remplaçant inattendu prend sa place : Jean-Paul Valley alias Azrael. Ce dernier impose sa propre vision, nettement plus brutale, marquant durablement la ville. De nombreux passionnés se souviennent de cette période où Gotham plonge dans une violence inédite.

Voici les temps forts que devrait suivre cette adaptation :

L’affrontement décisif entre Bane et Batman.

L’avènement controversé d’Azrael sous le masque.

Le retour difficile de Bruce Wayne face à ses choix passés.

L’animation comme refuge pour les grands récits DC ?

Seule l’animation semble aujourd’hui permettre une adaptation fidèle de telles fresques. Si certains éléments ont pu inspirer des films comme celui de Christopher Nolan, jamais encore le parcours complet d’Azrael, ni toutes les ramifications de « Knightfall », n’ont été portés à l’écran en live-action. Les précédentes adaptations animées comme celles de « Year One » ou « The Dark Knight Returns » ont prouvé leur succès auprès des inconditionnels. Quant au futur cinématographique live-action — entre projets confirmés tels que « The Brave and the Bold » ou « The Batman Part II » — il ne semble pas envisager ce pan précis du mythe avant longtemps. Dès lors, ces nouveaux films signés Warner Bros., même s’ils surprennent par leur format fragmenté, apparaissent comme une chance unique d’explorer enfin toute la complexité du légendaire « Knightfall ».