« Wicked: For Good » se dévoile un nouveau trailer

À l’occasion de la mise en vente des billets, un nouveau trailer de Wicked: For Good a été dévoilé, offrant aux spectateurs un aperçu inédit du film attendu et ravivant l’enthousiasme autour de cette adaptation très convoitée.

Tl;dr « Wicked: For Good » sort le 21 novembre 2025.

La promotion bat son plein, les billets sont disponibles.

Succès attendu face à « Zootopia 2 » au box-office.

Une fin d’année sous le signe de « Wicked: For Good »

Alors que le calendrier des sorties cinématographiques de cette année a été jalonné de succès et de déceptions, l’industrie du film s’apprête à vivre une nouvelle effervescence. Parmi les longs-métrages très attendus pour clore 2025, un titre retient particulièrement l’attention : Wicked: For Good. Prévu en salles le 21 novembre, ce second opus du phénomène musical s’annonce déjà comme un événement incontournable des fêtes.

En jetant un œil sur la saison précédente, il est évident que la barre est haute. Le premier Wicked avait récolté pas moins de 756,4 millions de dollars dans le monde, atteignant la cinquième place au box-office annuel. Porté par un engouement phénoménal, le studio Universal espère voir la suite égaler – voire dépasser – ce triomphe. Pour y parvenir, la stratégie marketing s’accélère : à peine plus d’un mois avant la sortie officielle, une nouvelle bande-annonce a été diffusée, marquant simultanément l’ouverture des préventes.

Une concurrence sous contrôle pour une réussite annoncée ?

Le contexte concurrentiel semble d’ailleurs jouer en faveur de Wicked: For Good. Lors de sa sortie, peu de titres majeurs viendront lui barrer la route. Les autres films programmés ce même jour — citons par exemple l’action musclée de Sisu: Road to Revenge ou encore la comédie dramatique Rental Family — devraient surtout attirer des publics spécifiques. Rien ne semble aujourd’hui en mesure de reproduire l’affrontement titanesque observé l’an dernier entre Wicked et un mastodonte comme Gladiator II.

Difficile cependant d’ignorer la présence du géant animé Zootopia 2, dont la sortie coïncide une fois encore avec celle de Wicked: For Good. L’an passé, cette configuration avec deux blockbusters familiaux n’avait pas empêché chacun d’attirer son public ; on se souvient notamment du carton historique réalisé par Moana 2. Cette année encore, les deux franchises pourraient bien truster les premières places du box-office.

L’attente grandit autour du final épique

Si la communication mise autant sur ce nouvel épisode, c’est aussi parce qu’il promet aux spectateurs « la conclusion épique » tant attendue. Ce positionnement stratégique devrait inciter les fans à découvrir le dénouement sur grand écran. Avec très peu d’obstacles sérieux lors de sa semaine de lancement et une campagne promotionnelle martelée depuis plusieurs semaines déjà — entre autres via une bande-annonce centrée sur la dynamique Elphaba/Glinda qui a séduit dans le premier volet — tout porte à croire que les résultats financiers seront au rendez-vous.

Parmi les titres capables de rivaliser au sommet du classement annuel figurent principalement trois candidats :

Lilo & Stitch , seul film hollywoodien ayant dépassé le milliard cette année ;

, seul film hollywoodien ayant dépassé le milliard cette année ; Zootopia 2 ;

; Avatar: Fire and Ash, attendu plus tard.

L’écosystème concurrentiel laisse ainsi augurer une domination durable pour ce nouvel opus musical durant toute la saison hivernale.

Bilan provisoire : vers un nouveau triomphe ?

Avec une anticipation palpable et une fenêtre de sortie soigneusement choisie, tout indique que Wicked: For Good s’apprête à s’imposer comme l’un des grands gagnants des fêtes 2025. La question demeure : jusqu’où ira-t-il dans les records ? Le rendez-vous est donc fixé… et il pourrait bien marquer les esprits jusqu’au prochain printemps.