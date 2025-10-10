Cet ancien acteur Marvel ravive les rumeurs sur le retour de Kang malgré un remaniement massif du MCU

Malgré les bouleversements majeurs au sein du MCU visant à l’écarter, l’ex-acteur de Marvel lié au personnage de Kang alimente à nouveau les spéculations autour d’un possible retour dans la franchise, ravivant l’intérêt des fans.

La saga Kang remise en question après l’affaire Majors

Au sommet de sa popularité, Marvel Studios pensait avoir trouvé la perle rare avec Jonathan Majors pour incarner le nouveau grand méchant du MCU. Pourtant, la machine s’est enrayée : condamné pour agression et harcèlement, l’acteur a été écarté, et le studio a revu sa copie. Ce changement brutal de cap a provoqué une profonde remise en question du rôle de Kang le Conquérant, qui devait être le successeur naturel de Thanos dans la nouvelle phase cinématographique.

Doom prend la relève… mais quid de Kang ?

Face à ce contexte difficile, Kevin Feige et son équipe ont choisi de faire revenir Robert Downey Jr., cette fois sous les traits de Doctor Doom. Si l’intention est claire : relancer l’intérêt autour des prochains blockbusters tels qu’Avengers: Doomsday, une question subsiste : faut-il totalement enterrer Kang ou offrir à ce personnage une sortie digne ? Beaucoup estiment qu’une disparition pure et simple laisserait un goût d’inachevé, tant Kang a marqué les débuts de la saga du Multivers. Un compromis serait d’orchestrer sa fin dès les premières minutes de « Doomsday », par exemple via une confrontation expéditive face à Doctor Doom – un symbole fort du passage de relais entre deux antagonistes majeurs.

L’incertitude plane sur le casting et l’avenir du personnage

Aujourd’hui, personne n’a officiellement été annoncé pour reprendre le rôle de Kang dans « Doomsday ». Malgré un casting dévoilé lors d’un livestream événementiel record, la place du conquérant reste vacante. Certains acteurs comme Colman Domingo, approchés par Marvel, ont publiquement décliné l’idée d’un remplacement jugé peu naturel : « cela ne me semblait pas juste », confiait-il récemment. Difficile, dès lors, d’imaginer un retour fracassant de Majors – mais rien n’est complètement exclu. Lui-même confiait au micro de The U.S. Sun : « Je ne peux rien dire là-dessus… Avec le multivers, tout est possible », sourire en coin.

Bande-annonce imminente et attentes des fans

Si l’on en croit les bruits qui courent, un premier aperçu d’Avengers: Doomsday devrait être dévoilé lors de la sortie en salles d’Avatar: Fire and Ash. Les aficionados s’interrogent : verra-t-on Kang se faire balayer dès les premières images, signalant clairement que Marvel tourne la page ? Parmi les options envisagées pour fluidifier la transition narrative entre deux ères du MCU :

Kang éliminé par Doom dans une scène choc.

Bref hommage au passé du personnage avant la suite.

Mise en avant immédiate du nouveau grand méchant.

Entre stratégie marketing et nécessité scénaristique, le sort réservé à Kang demeure l’un des enjeux centraux pour l’avenir immédiat des super-héros Marvel au cinéma.