Avengers 5 : L’histoire parfaite pour remplacer la Dynastie Kang

Avec le départ de Jonathan Majors du rôle de Kang, Marvel pourrait opter pour une autre intrigue pour Avengers 5. L’Univers cinématographique Marvel pourrait se détacher de l’histoire de Kang le conquérant pour se tourner vers une autre issue des comics Marvel.

Un nouveau titre pour le prochain film Avengers ?

Le dernier film des plus grands héros de la Terre était Avengers: Endgame sorti en 2019. Ce film a marqué la fin de la saga Infinity, Spider-Man: Far From Home agissant comme son épilogue. Avengers: Secret Wars, prévu pour 2027, marquera la fin de la saga du multivers de MCU. Cependant, un nouveau titre pour le prochain film pourrait être Avengers: Siege.

Changements possibles pour Avengers 5

Selon une théorie intéressante partagée par un fan de MCU sur Reddit, une version de l’intrigue “Siege” des comics pourrait remplacer Avengers: The Kang Dynasty si Marvel Studios décide de se passer de Kang. Cette intrigue serait centrée sur une guerre mondiale totale. Avengers: Siege pourrait alors mettre en lumière un des plus grands problèmes récents de MCU, à savoir les nombreux fils d’intrigue laissés en suspens par les projets.

Avengers 5 sans Kang ?

Malgré le licenciement de Majors du rôle de Kang le conquérant, aucune annonce officielle de Marvel Studios n’a été faite concernant un possible changement de titre pour Avengers: The Kang Dynasty. Toutefois, des rumeurs et des rapports suggèrent que le film est désormais décrit en interne simplement comme Avengers 5. Un changement de titre pourrait indiquer un changement de plans concernant le méchant d’Avengers 5.