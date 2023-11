Michael Waldron écrira à la fois Avengers : The Kang Dynasty et Avengers : Secret Wars

Marvel fait appel à Michael Waldron pour l'écriture du scénario des nouveaux films Avengers du MCU.

Considéré comme l’un des esprits créatifs les plus respectés de Marvel suite à ses précédents travaux sur Loki et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Michael Waldron est désormais en charge de l’histoire des films Avengers : The Kang Dynasty et Avengers : Secret Wars.

'Loki' Creator Michael Waldron To Write Marvel Studios' 'Avengers: Kang Dynasty' https://t.co/qqf3xJWMLk — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 27, 2023

Les nouveaux films Avengers de Marvel sont prévus pour 2026 et 2027

Avengers : The Kang Dynasty sera la suite de The Avengers, Avengers : Age of Ultron, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame, Ant-Man and the Wasp : Quantumania et la deuxième saison de Loki. Il s’agit du quarante-deuxième film du Marvel Cinematic Universe, et un épisode de la phase 6. Prévu pour le 1er mai 2026, Destin Daniel Cretton ne réalisera pas le film afin de se concentrer sur ses autres projets Marvel comme la série télévisée Wonder Man.

Avengers : Secret Wars est la suite de The Avengers, Avengers : Age of Ultron, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame et Avengers : The Kang Dynasty. Il s’agit du quarante-sixième film du Marvel Cinematic Universe, ainsi que du dernier épisode de la phase six et de La Saga du Multivers. La sortie du film est prévue pour le 7 mai 2027.

Quid de Jonathan Majors et son rôle de Kang le Conquérant ?

Pressenti pour porter la prochaine phase du Marvel Cinematic Universe, l’acteur américain Jonathan Majors (Out of Blue, Gully, Devotion) s’apprête à subir un procès retentissant à New York à la fin du mois pour violences conjugales. L’atteinte à sa réputation et la possibilité qu’il perde le procès ont forcé Marvel à reconsidérer ses plans visant à centrer la prochaine phase de sa série de suites, de spinoffs et de séries autour du méchant interprété par Jonathan Majors, Kang le Conquérant.