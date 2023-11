Ces personnages Marvel sont nettement moins puissants dans le MCU que dans les BD

Bien que la plupart des personnages de l'Univers Cinématographique Marvel soient puissants, leurs homologues des comics Marvel les surpassent largement en termes de pouvoirs. Quel personnage trouvez-vous le plus puissant ?

Les fans de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) le savent bien : les super-héros qu’ils admirent sur grand écran ne sont parfois que l’ombre de leurs homologues en bande dessinée. En effet, le MCU a souvent réduit les pouvoirs de ses personnages pour des raisons de scénario ou pour maintenir un certain équilibre entre ses protagonistes.

Prenons l’exemple de Mantis, interprétée par Pom Klementieff. Dans les films, elle est une redoutable combattante, mais dans les comics, elle est capable de projeter son esprit, de contrôler la végétation et de maîtriser le feu. Autant de pouvoirs que le MCU lui a délibérément retirés.

Le cas de Hulk, incarné par Mark Ruffalo, est également emblématique. Dans les bandes dessinées, le géant vert est capable de coups de poing si puissants qu’ils déchirent l’espace-temps. Une capacité qui aurait été bien utile lors des événements d’Avengers: Endgame, mais qui a été totalement absente du film.

Et que dire d’Odin, le roi d’Asgard, que nous avons vu sur grand écran sous les traits d’Anthony Hopkins ? Dans les comics, ses pouvoirs sont quasiment divins, à la hauteur de son statut. Le MCU, en revanche, l’a privé de sa véritable puissance.

Ces différences entre l’adaptation cinématographique et les bandes dessinées ont parfois déçu les fans des comics, qui connaissent les véritables capacités de ces héros. Certains regrettent que le MCU ait choisi d’amoindrir ces personnages, même si ces décisions peuvent se justifier par des impératifs scénaristiques.

On en pense quoi ?

En tant que journaliste et fan de Marvel, je suis partagé. D’un côté, je comprends les contraintes narratives qui poussent le MCU à réduire les pouvoirs de ses personnages. De l’autre, je ne peux m’empêcher de ressentir une pointe de déception en pensant à tout le potentiel inexploité de ces super-héros. Je crois que nous, les fans, devons accepter que l’Univers Cinématographique Marvel est une interprétation de l’univers des comics, avec ses propres règles et ses propres limites. Et malgré ces différences, il reste un formidable terrain de jeu pour les histoires les plus épiques.