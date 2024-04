Ces méchants du MCU encore inédits à l’écran

De nombreux méchants issus des bandes dessinées Marvel n'ont jamais été adaptés en live-action, mais ils seraient parfaits pour les futurs projets de Marvel Studios.

Tl;dr Plusieurs vilains de Marvel Comics n’ont jamais été adaptés en live-action.

Ces personnages pourraient parfaitement s’intégrer dans le MCU.

Certains de ces méchants comprennent Onslaught, Mister Sinister et Death.

Cela pourrait significativement changer le paysage de la saga du multivers du MCU.

Des méchants de Marvel Comics à l’horizon du MCU

Il existe de nombreux vilains dans les comics Marvel qui n’ont pas encore eu la chance de faire leur apparition en live-action dans l’univers cinématographique Marvel, ou MCU. Cependant, cela pourrait bientôt changer avec la nouvelle vague de films et de séries télévisées de Marvel Studios.

Nouveaux visages, nouvelles menaces

Depuis le lancement du MCU en 2008 avec Iron Man, de nombreux super-vilains issus de l’univers Marvel ont été introduits. Des figures légendaires comme Thanos, Loki, Ultron et le Crâne Rouge ont tous affronté les super-héros les plus puissants du MCU. Cependant, des adversaires tout aussi fantastiques restent à découvrir. Des vilains tels que Onslaught, Mister Sinister et même la Mort elle-même pourraient faire une entrée remarquée lors de la Phase 5 du MCU. Par ailleurs, des projets comme Blade, Les Quatre Fantastiques et Avengers : Secret Wars pourraient en introduire encore plus. C’est une perspective excitante pour le futur du MCU, qui pourrait changer les niveaux de puissance et transformer considérablement le paysage de la Saga du Multivers.

Des méchants emblématiques pour des récits captivants

Des personnages comme Ares, Adam Warlock, Lilith, Reed Richards et Annihilus pourraient également faire leur apparition. En effet, ces personnages, qu’ils soient des dieux grecs, des versions maléfiques de super-héros ou des entités cosmiques puissantes, ont tous un potentiel narratif intéressant à explorer. Leur introduction pourrait non seulement apporter de nouvelles dynamiques dans l’histoire du MCU, mais aussi permettre de développer des arcs narratifs plus complexes et captivants.