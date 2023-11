Les pires incohérences scénaristiques des sorties MCU de 2023

L'Univers cinématographique Marvel a poursuivi la saga Multiverse avec les sorties de 2023, mais les films et séries télévisées respectifs comportent de nombreuses incohérences. Alors, quels sont les problèmes majeurs que vous avez remarqués ?

Tl;dr De nombreux films et séries de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) sortis en 2023 contiennent des incohérences scénaristiques.

Ces incohérences concernent des éléments narratifs clés tels que la manipulation du temps, des erreurs de continuité et des points d’intrigue complexes non expliqués.

Ces erreurs rendent les films et séries MCU de 2023 beaucoup moins cohérents.

Les erreurs incluent des incohérences dans “Ant-Man et la Guêpe : Quantumania”, “Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3”, “Invasion Secrète”, “Je suis Groot”, “Loki” et “Les Marvels”.

Des incohérences dans le MCU en 2023

L’année 2023 a été marquée par la sortie de plusieurs films et séries de l’Univers Cinématographique Marvel, mais nombre d’entre eux contiennent des incohérences scénaristiques significatives. Parmi les sorties notables de l’année, nous retrouvons Ant-Man et la Guêpe: Quantumania en février, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 en mai, Invasion Secrète sur Disney+ en juin, suivie de la saison 2 de Je suis Groot et Loki en septembre et octobre respectivement. Enfin, Les Marvels a finalement obtenu une sortie en salles le 10 novembre.

Des problèmes de continuité et d’explication

Malheureusement, ces productions ont été entachées de quelques problèmes de narration. La manipulation du temps, les métamorphoses et les dilemmes quantiques extrêmes ont créé de nombreuses erreurs de continuité et des points de l’intrigue complexes non expliqués. Ces trous de scénario ne sont peut-être pas essentiels dans l’ensemble de la franchise, mais ils ont certainement rendu les films et les séries du MCU sortis en 2023 bien moins cohérents.

Des erreurs spécifiques dans les films et séries

Parmi les erreurs spécifiques, nous notons des incohérences dans les films comme “Ant-Man et la Guêpe : Quantumania”, où le choix de Kang de trahir Ant-Man n’a pas de sens logique. Dans “Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3”, le fait que Star-Lord n’ait pas son casque lors d’une scène clé est inexplicable. Dans “Invasion Secrète”, l’idée que des humains captifs puissent survivre à New Skrullos, une ville radioactive, est tout simplement absurde. Et dans “The Marvels“, la façon dont les personnages échangent leurs places lorsqu’ils utilisent leurs pouvoirs est inconsistante tout au long du film.