Kevin Wright dévoile des secrets de la saison 2 de Loki : nouveau titre MCU, fins heureuses et théories des fans

Le producteur exécutif Kevin Wright nous dévoile les secrets de la finale de la saison 2 de Loki, le nouveau titre du personnage dans l'univers cinématographique Marvel, les fins heureuses de tous et les théories des fans. Que réserve l'avenir pour Loki ?

Tl;dr Kevin Wright parle de la saison 2 de Loki.

Il discute des théories des fans et de l’évolution de Loki.

Les personnages n’ont pas été éliminés pour continuer à raconter leurs histoires.

La saison 2 de Loki est maintenant disponible sur Disney+.

Un regard sur la saison 2 de Loki

L’avenir de l’univers cinématographique Marvel repose désormais entre les mains d’un méchant repenti, à la suite de la finale de la saison 2 de Loki. Kevin Wright, le producteur exécutif, nous offre un regard approfondi sur la fin de la saison, les nouvelles orientations de Loki, et bien plus encore.

Une transformation marquante

Au lieu de suivre les instructions de Celui Qui Reste pour sauver le Métier à Tisser Temporel, Loki décide de prendre les choses en main. Il détruit lui-même le Métier à Tisser et utilise ses pouvoirs pour recréer les chronologies, les unissant dans une structure rappelant Yggdrasil, l’arbre de vie.

Des théories de fans étonnantes

Kevin Wright se dit fasciné par les diverses théories proposées par les fans de la série. Certains pensaient que Mobius était une variante d’Odin, tandis que d’autres supposaient que le manager de McDonald’s était une version plus jeune de Mobius. Ces conjectures, bien que non vérifiées, ajoutent à l’excitation et à l’engagement des spectateurs.

Des personnages qui survivent

Contrairement à ce que certains pourraient penser, il n’y avait aucun plan pour éliminer définitivement les personnages. Wright affirme que leur objectif est de continuer à raconter des histoires avec ces personnages, ajoutant que les enjeux élevés leur permettent de raconter des histoires plus profondes et plus émotionnelles.