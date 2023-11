Tom Hiddleston précise ses propos sur la fin de son aventure dans le MCU après la dernière saison de Loki

Après le final de la saison 2 de Loki, Tom Hiddleston a tenu à clarifier ses propos sur la fin de son aventure dans l'univers cinématographique Marvel. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de son personnage ?

Connu pour son rôle de Loki dans l’Univers Cinématographique Marvel (MCU), Tom Hiddleston a récemment apporté des précisions sur l’avenir de son personnage. Après avoir laissé planer le doute sur la fin de son parcours dans le MCU à la suite de la saison 2 de Loki, l’acteur britannique a tenu à clarifier sa position.

Présent depuis la phase 1 du MCU, Loki est devenu l’un des personnages les plus importants de la franchise, évoluant d’un personnage maléfique à un héros complexe. Il est notamment devenu le Dieu des Histoires suite à un sacrifice mémorable pour la sauvegarde de la timeline.

Interrogé par CinemaBlend, Hiddleston a nuancé ses propos précédents concernant son implication future dans la franchise : “J’ai l’impression que la fin de la saison 2 contient des échos de tout le parcours de Loki. C’est comme une pièce de musique, où dans ce dernier épisode, on retrouve tous les thèmes qui ont toujours été liés à Loki.”

Même si la conclusion de la saison 2 de Loki pourrait laisser penser que c’est la fin de l’arc de Hiddleston dans le MCU, ce dernier pourrait revenir pour un dernier arc, notamment dans Avengers: Secret Wars, avant un possible reboot du MCU. Néanmoins, une fois que le MCU entamera sa phase 7, le parcours de Loki devrait définitivement se conclure.

L’avis de la rédaction

Tom Hiddleston a su donner une profondeur et une complexité à Loki, le rendant incontournable dans le MCU. Sa possible disparition de la franchise pourrait marquer la fin d’une époque, mais aussi le début d’une nouvelle page pour le MCU, riche en nouveaux héros et en nouvelles histoires captivantes.