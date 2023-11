Pourquoi les critiques de The Marvels sont-elles si négatives ?

Les premières critiques du film "The Marvels", le dernier volet de l'univers cinématographique Marvel, sont décevantes. Les critiques reprochent au film une certaine lassitude et l'usage excessif de clichés. Cela présage-t-il une baisse de popularité pour l'univers Marvel ?

L’épuisement de l’univers Marvel

Il semblerait que le dernier-né de l’univers cinématographique Marvel (MCU), The Marvels, ne parvienne pas à séduire les critiques. Les premières revues mettent en avant une fatigue générale face à l’abondance de films MCU, critiquant une dépendance excessive aux tropes familiers de cette franchise.

Rire ou déception ?

Depuis ses débuts, l’humour a toujours occupé une place prépondérante dans le MCU. Cependant, l’excès de comédie dans The Marvels a été pointé du doigt par les critiques, qui estiment que le film n’a pas su tirer les leçons des précédentes déceptions. Le film semble s’enliser dans un humour qui, au lieu de servir l’intrigue, la dessert.

La difficulté de la continuité

Le MCU s’est toujours caractérisé par ses nombreuses références et liens entre ses différents films et séries. Cependant, cette approche semble avoir atteint ses limites avec The Marvels. Pour comprendre l’intrigue et les personnages, les spectateurs doivent avoir vu de nombreux autres films et séries de la franchise, ce qui rend l’expérience moins accessible pour les néophytes.

Une intrigue en déroute

En dépit d’une distribution de personnages intéressants, The Marvels peine à maintenir une intrigue cohérente et captivante. Les critiques ont souligné un manque de clarté dans l’intrigue, qui semble s’éparpiller entre différents éléments sans parvenir à les relier de manière satisfaisante.