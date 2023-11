Echo sera la première série Marvel à arriver sur Disney+ et Hulu simultanément. Rendez-vous en janvier prochain.

Il n’y a pas si longtemps, Marvel Studios semblait indestructible, mais l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) a essuyé un certain nombre de revers ces dernières années. Comme rappelé dans un article de Variety cette semaine, Marvel a dû faire face à certains soucis, dont des déceptions au box office, tandis que Jonathan Majors (qui interprète le grand méchant central du MCU) attend son procès, accusé d’agression et harcèlement. Marvel a aussi des difficultés à jongler entre ses nombreux films et séries TV, tout en tentant de ménager ses employés responsables des effets spéciaux. Mais il y a encore énormément à venir.

C’est peut-être avec tout cela à l’esprit que Marvel tentera très bientôt quelque chose de légèrement différent pour sa prochaine série en streaming. L’objectif est toujours le même, attirer un maximum de fans, évidement. Echo sera la première série Marvel à arriver sur Disney+ et Hulu simultanément. Et en plus de tout cela, pour la toute première fois depuis ses anciennes séries Netflix, Marvel reviendra à du contenu pour un public adulte et proposera les cinq épisodes de la série en même temps, le 10 janvier prochain. Cela étant dit, Echo ne sera disponible sur Hulu que jusqu’au 9 avril.

Rendez-vous en janvier prochain

Echo sera la première série de super-héros à introduire à personnage Amérindien sourd dans un rôle central, comme le précise Variety. Maya Lopez, qui interprète Alaqua “Echo” Cox, était apparue dans la série Disney+ Hawkeye en 2021, mais elle est ici davantage un anti-héros.

Le premier trailer de cette série montre Echo se préparer au combat contre Wilson Fisk / Le Caïd (Vincent D’Onofrio). La série semble être plus sombre, avec un ton résolument plus adulte, plus en phase avec des séries comme Daredevil (dont le personnage éponyme apparaît d’ailleurs brièvement dans le trailer) et Jessica Jones qu’avec Ms. Marvel ou encore Loki.