Marvel Snap quitte son accès anticipé sur PC

La version PC de Marvel Snap est désormais disponible sur Steam.

Marvel Snap de Second Dinner permet d’invoquer et de déchaîner des cartes représentant les héros et méchants préférés des fans de l’univers Marvel. Conçu de sorte que chaque match paraisse différent, chaque joueur commence avec un deck de base gratuit avant de pouvoir le mettre à jour en gagnant des cartes inédites et liées à différentes thématiques. A noter que le “SNAP” est une mécanique unique dans le jeu de cartes à collectionner free-to-play qui permet de faire monter les enjeux lors d’un match et de mettre la pression à votre adversaire. Par exemple, si vous pensez avoir une main gagnante, utilisez cette dernière pour doubler la mise et potentiellement doubler vos récompenses.

Un trailer pour la version PC de Marvel Snap

Ben Brode, responsable de la conception chez Second Dinner, a déclaré :

Marvel Snap sur PC est enfin là ! Si vous n’avez pas encore découvert Marvel Snap, c’est le moment ! Nous avons travaillé d’arrache-pied pour faire en sorte que les joueurs, nouveaux et anciens, adorent cette expérience. C’est une période particulièrement excitante pour la communauté du streaming, qui a accueilli Marvel Snap à bras ouverts. Le jeu est absolument magnifique sur PC et nous avons hâte de voir vos streams sur Twitch maintenant que cette version a été lancée.

A noter que les joueurs qui se connecteront à Marvel Snap sur PC via Steam au cours du mois prochain recevront une variante de la carte Devil Dinosaur Mech, et pourront gagner des récompenses de connexion quotidiennes et des drops Twitch exclusifs jusqu’au 29 août prochain.