Les personnages Marvel que John Malkovich pourrait incarner dans Les Quatre Fantastiques

L'on a appris que l'acteur de renom John Malkovich avait un rôle dans le prochain film Les Quatre Fantastiques. Mais quel personnage peut-il bien incarner ?

Tl;dr John Malkovich rejoint le casting de Les Quatre Fantastiques de Marvel.

Diverses suggestions de rôles pour Malkovich, allant de héros secondaires à super-vilains.

Les détails sur le rôle de Malkovich restent secrets.

Les Quatre Fantastiques sortira en 2025 avec Pedro Pascal et Vanessa Kirby.

John Malkovich dans l’univers Marvel

L’industrie du cinéma est en effervescence suite à l’annonce de la participation de John Malkovich au prochain film de Marvel, Les Quatre Fantastiques. Bien que le rôle exact du célèbre acteur reste un secret bien gardé, l’anticipation monte déjà, avec diverses hypothèses sur le personnage qu’il pourrait incarner.

Possibilités de rôle

Les rôles possibles pour Malkovich sont nombreux, allant de super-vilains emblématiques tels qu’Annihilus ou Doctor Doom, à des personnages plus discrets, mais tout aussi importants comme le sympathique facteur, Willie Lumpkin. Toutefois, la suggestion la plus probable semble être celle de HERBIE, le compagnon robotique des Fantastic Four, un rôle qui conviendrait parfaitement à la voix distinctive et au talent de Malkovich.

Un casting étoilé

Le casting de Les Quatre Fantastiques comprend déjà des stars comme Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach, qui formeront l’équipe de super-héros. Le film, qui sortira en 2025, est très attendu après une série de films décevants sur la première famille de Marvel.