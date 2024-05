Marvel prépare une “histoire interactive” pour l’Apple Vision Pro basée sur la série What If…?

Selon moi, c'est ce genre de chose qui représente l'avenir de la VR.

Tl;dr Apple Vision Pro introduit une “histoire interactive” en réalité mixte.

Marvel et Industrial Light & Magic créent un titre basé sur “What If…?”.

L’expérience immersive d’une heure invite les joueurs dans l’univers MCU.

Le jeu, une exclusivité Apple Vision Pro, est attendu “prochainement”.

Une nouvelle forme de divertissement

L’évolution incessante de la réalité mixte pourrait bien nous mener vers une nouvelle ère de divertissement. Cette hypothèse se voit confirmée par l’ajout récent du Apple Vision Pro : une “histoire interactive” qui permet aux utilisateurs de prendre part à leurs séries ou films préférés.

Quand la réalité virtuelle rencontre le monde du cinéma

C’est une alliance innovante et prometteuse pour l’avenir du divertissement qui se profile. Marvel et Industrial Light & Magic, compagnie fondée par George Lucas, ont annoncé travailler sur un titre à paraître sur l’Apple Vision Pro. Ce dernier repose sur “What If…?“, show disponible sur Disney+ dont la deuxième saison s’est récemment achevée. Profitez d’une expérience immersive d’une heure grâce à la technologie embarquée dans les équipements d’Apple.

Step inside the Multiverse like never before… ‘What If…? – An Immersive Story’ is the first-ever interactive @DisneyPlus Original story, coming soon to Apple Vision Pro from Marvel Studios and @ILMImmersive. 🧵 pic.twitter.com/jg5UKnfHDC — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 8, 2024

Une invasion douce de l’univers du MCU

Même si l’histoire reste préservée pour l’instant, ce que nous pouvons certifier c’est que “les fans pourront explorer des environnements à couper le souffle, les plaçant dans des lieux inédits et iconiques de l’univers MCU”. Imaginez pouvoir commander virtuellement un shawarma aux côtés de Tony Stark et sa bande…

Bientôt une réalité ?

Rêver devant un écran est une chose, mais participer activement en est une autre. Le Vision Pro d’Apple et son grand projet de réalité mixte promettent la mise en place du “je des séries”, un pas de plus vers l’expérience ultime des fans de séries et de cinéma. Bien que la date de sortie n’ait pas encore été annoncée, le jeu dédié sera exclusif à l’Apple Vision Pro. Des références reconnues du cinéma, telles que David Dong et Phil McCarty, travaillent déjà sur ce projet visant à transformer notre manière de consommer les contenus audiovisuels.