Le MCU révèle enfin pourquoi Odin a exilé Thor 12 ans après le premier film

Plus de dix ans après l'arrivée de Thor dans l'univers cinématographique de Marvel, le véritable motif pour lequel Odin a choisi d'envoyer son fils sur Midgard a enfin été dévoilé par les studios Marvel. Quelle pourrait être cette raison cachée ?

Tl;dr Marvel explique pourquoi Odin a banni Thor à Midgard.

La série “What If…?” explore des scénarios alternatifs de l’Univers Marvel.

Odin a banni sa fille Hela à Midgard, changeant le cours du MCU.

Le destin de Thor a été influencé par les actions d’Odin envers Hela.

Le mythe de Thor revisité

Dans l’Univers Cinématographique Marvel (MCU), le dieu asgardien Thor a fait sa première apparition il y a 12 ans. Aujourd’hui, Marvel Studios dévoile enfin la véritable raison pour laquelle Odin, son père, a décidé de l’envoyer sur Midgard, notre Terre.

“What If… ?” : une plongée dans les univers parallèles

La saison 2 de la série “What If… ?” diffusée sur Disney+ a récemment exploré les véritables motivations d’Odin lorsqu’il a banni Thor. Cette série innovante explore les univers parallèles de l’Univers Marvel, où de simples décisions peuvent bouleverser le destin des personnages. On y découvre des héros devenant des méchants, et vice versa.

Le destin d’Hela, sœur de Thor, révélé

Dans un épisode intitulé “What If…Hela Found the Ten Rings”, nous découvrons ce qui se serait passé si Odin, au lieu de bannir sa fille assoiffée de sang, Hela, en Hel avec ses pouvoirs intacts, l’avait dépossédée de ses pouvoirs et envoyée sur Midgard. Cette décision aurait abouti à un avenir bien plus favorable pour Asgard et les Neuf Royaumes et explique pourquoi Odin prendra plus tard la même décision avec Thor.

Thor, victime des mêmes erreurs qu’Hela ?

Odin a jugé bon d’envoyer Hela sur Midgard après avoir été alarmé par son ambition démesurée, qu’elle qualifie elle-même d’“ambition”. Il a justifié sa décision par la phrase : “aucun dieu ne devrait avoir de pouvoir sur la mort s’il n’a pas d’appréciation pour la vie“. C’est cette même logique qui a conduit au bannissement de Thor pour son arrogance débridée.