Découvrez le nouvel iPad Air : disponible en deux tailles dont un modèle de 13 pouces

La tablette d'Apple a été améliorée avec l'intégration de la puce M2.

Tl;dr Apple a mis à jour l’iPad Air lors de son événement Let Loose.

L’entreprise a introduit une version de 13 pouces pour la première fois.

Les prix commencent à 599 $ pour le modèle de base, jusqu’à 799 $ pour le modèle de 13 pouces.

L’iPad Air dispose également d’une connectivité Wi-Fi 6E et 5G.

Apple rafraîchit l’iPad Air lors de son événement Let Loose

Apple a annoncé lors de son événement Let Loose une mise à jour majeure pour l’iPad Air pour la première fois en plus de deux ans. Le dernier modèle est équipé d’une puce M2, moins avancée que les chipsets les plus récents d’Apple afin de maintenir des coûts raisonnables et de le différencier de l’iPad Pro.

Une tablette plus rapide aux dimensions augmentées

La puce M2 de la dernière version permet à la tablette d’être environ trois fois plus rapide que le modèle précédent de l’iPad Air, propulsé par la puce A14 Bionic de 2020. Plus remarquable encore, Apple propose pour la première fois un iPad Air avec un écran de 13 pouces, offrant ainsi environ 30% de surface en plus par rapport au modèle traditionnel de 11 pouces. Les deux formats continueront d’être disponibles sur le marché.

Un prix attractif pour une meilleure capacité de stockage

Le modèle de 11 pouces est proposé à partir de 599 $, tarif de lancement du précédent iPad Air, tandis que la version de 13 pouces est disponible à 799 $. Un supplément de 150 $ est à prévoir pour chaque modèle disposant d’une connectivité cellulaire. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes avec une disponibilité prévue pour le 15 mai.

Apple a également augmenté la capacité de stockage de base de l’iPad Air, passant à 128 Go. La capacité maximale atteint désormais 1 To. Les consommateurs auront le choix entre deux nouvelles finitions – bleu et violet – venant s’ajouter aux options starlight et space gray déjà disponibles.

Des fonctionnalités modernes pour une meilleure utilisation

Parmi les autres mises à jour, on note la relocalisation de la caméra frontale de 12 MP sur le bord paysage de l’écran pour un meilleur cadrage lors des appels vidéo. À noter également, le nouvel iPad Air est doté de microphones doubles pour minimiser les bruits de fond et d’une prise en charge de l’audio spatial grâce à ses haut-parleurs stéréo. Enfin, il est compatible avec le Wi-Fi 6E et la 5G, promettant des performances internet doublées par rapport au modèle précédent, selon les affirmations d’Apple.