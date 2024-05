L’Apple iPad Pro M4 est plus léger que l’Air, littéralement

Les tablettes d'Apple rencontrent un problème au niveau de leur appellation.

Tl;dr Apple actualise ses iPad, avec des nouveautés dans les gammes iPad Pro et iPad Air.

L’iPad Pro est maintenant plus léger que tous ses équivalents Air.

Le poids de l’iPad Pro est plus notable dans les modèles de 13 pouces.

Le dernier iPad Pro est le plus mince jamais produit par Apple, rendant le nom “iPad Air” déroutant.

Apple redéfinit la légèreté avec ses nouveaux iPad

Apple a effectué une refonte majeure de ses iPad aujourd’hui, introduisant des nouveautés remarquables dans les gammes iPad Pro et iPad Air. Toutes deux ont profité de mises à jour matérielles significatives, mais de manière surprenante, l’iPad Pro pèse désormais moins que tous ses homologues Air.

Une prouesse technique remarquable : iPad Pro plus léger qu’iPad Air

Comparativement à l’iPad Air, l’iPad Pro de 11 pouces affiche un poids nettement inférieur. En dépit de leur format identique, l’iPad Pro n’affiche que 444 grammes pour le modèle Wi-Fi et 446 grammes avec cellulaire, contre 460 grammes pour l’iPad Air (462 grammes indifféremment pour les modèles Wi-Fi et cellulaire).

Une différence de poids plus notable pour les tablettes de 13 pouces

Quant aux tablettes de 13 pouces, la différence de poids est plus marquée. Pour la première fois, l’iPad Air est proposé dans ce format. L’iPad Pro 13 pouces débute à 579 grammes pour le modèle Wi-Fi, tandis que la version cellulaire est plus lourde de trois grammes. Cependant, les variantes Wi-Fi et LTE de l’iPad Air 13 pouces se distinguent de seulement un gramme, mais pèsent toutes deux 620 grammes, un poids nettement supérieur à celui de l’iPad Pro. Étrangement, ces tablettes premium d’Apple sont littéralement plus légères que l’Air.

Le dernier iPad Pro : une tablette plus mince que jamais

Apple affirme que l’iPad Pro dernier cri est le produit le plus mince qu’il ait jamais fabriqué. L’utilisation de deux écrans OLED a permis de rendre la tablette plus mince que jamais. Ce changement technique rend toutefois le nom “iPad Air” quelque peu déconcertant. Autrefois plus léger que l’iPad 4 de près d’une demi-livre à 1,03 livre, le modèle dernier cri de l’Air pèse maintenant autant, tout en étant plus lourd et robuste que l’iPad Pro.