TikTok contourne-t-il les règles d’achat intégré d’Apple pour son propre compte ?

Il semble que la plateforme suggère à ses utilisateurs d'éviter les frais de services intégrés à l'application.

Bien qu’Apple soit connu pour sa position rigide en matière de respect des règles d’exploitation de son App Store, il semble que le populaire réseau social de partage de vidéos, TikTok, ait trouvé un moyen de les contourner. Plus concrètement, la plateforme propose à certains utilisateurs d’acheter des pièces, qui servent à récompenser les créateurs, directement sur son site web.

En offrant cette option aux utilisateurs iOS, TikTok semble leur suggérer, selon les propres termes de la plateforme, de « essayer de recharger sur tiktok.com pour éviter les frais de service en application ». Cette pratique permet d’éviter la commission de 30% qu’Apple prélève sur les achats effectués en application. Les utilisateurs peuvent ainsi économiser jusqu’à 25% en optant pour le paiement via Apple Pay, PayPal ou par carte de crédit ou de débit.

TikTok might get banned from the app store next week

Why? It looks like they’re circumventing apple fee by directing users to purchase coins via external payment methods pic.twitter.com/VG8ihvsRmv

— David Tesler (@getdavenow) April 30, 2024