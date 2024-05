Cette app ajoute près de 150 fonctionnalités aux Raccourcis d'Apple. De quoi automatiser tout et n'importe quoi, sur iPhone, iPad et Mac.

Apple Raccourcis est un outil puissant pour l’automatisation, mais le nombre d’actions proposées en natif est quelque peu frustrant. Il est facile de se retrouver coincé, en voulant mettre en place une automatisation, réalisant que ceci ou cela n’est tout simplement pas possible. L’application gratuite Actions veut vous aider à en faire davantage en ajoutant pas moins de 141 actions, nombre d’entre elles que la firme de Cupertino aurait dû inclure au lancement.

Je pourrais passer le reste de cet article à simplement lister les différentes fonctionnalités, mais je vais vous éviter cette longue litanie en vous disant simplement qu’il y en a beaucoup. Parmi les outils les plus remarquables, on citera ceux qui permettent de convertir des unités, un certain nombre d’intégrations système pour vérifier certaines choses, comme un appareil particulier connecté en Bluetooth ou en Wi-Fi et plusieurs fonctionnalités pour travailler avec les images et les listes. Cette application fonctionne tant sur les appareils mobiles de la marque à la pomme, les iPhone et iPad, que sur les Mac. Certaines actions ne sont disponibles que sur l’une ou l’autre des catégories, mais la majorité sont proposées sur les deux.

Pour commencer, installez simplement l’application et créez un nouveau raccourci. Le meilleur moyen pour se faire une idée des nouvelles capacités est d’aller dans Raccourcis, de créer un nouveau raccourci et de rechercher les actions par app. Vous retrouverez la totalité sous Raccourcis.

J’ai passé un bon moment à faire cela. La première automatisation que j’ai créée consistait à transformer n’importe quel texte surligné en une image avec un fond d’écran pris aléatoirement sur Unsplash. Inutile au quotidien, mais très simple à mettre en place, avec des actions très intuitives et des enchaînements très naturels à définir.

Et ce n’est que le début en ce qui concerne les images. Vous pouvez, par exemple, obtenir la couleur moyenne ou la couleur dominante d’une image, ce qui pourrait être très utile pour automatiser le choix d’une couleur de police. Vous pouvez aussi flouter une image.

Il y a aussi de nombreux outils forts utiles pour automatiser les URL. Par exemple, il est possible d’obtenir le titre de n’importe quelle page web si vous avez simplement l’URL. J’ai utilisé cela pour concevoir un plugin qui récupère rapidement le nom du dernier article publié sur BeGeek et générer un lien formaté en markdown complet avec le titre.

Il y a bien plus à découvrir et à faire. Il y a des actions spécifiques aux appareils, comme vérifier quels appareils Bluetooth sont connectés, quelles applications sont actuellement ouvertes et si les données cellulaires sont activées. Le meilleur moyen de découvrir ce que vous pouvez faire, comme avec l’app Raccourcis officielle, d’ailleurs, c’est de plonger dedans et d’essayer.