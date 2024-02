Apple Vision Pro : Impossible d’utiliser une souris bluetooth

Un nouveau document de support détaille les accessoires compatibles ou non avec Apple Vision Pro.

Tl;dr Apple publie des informations sur les compatibilités de Vision Pro.

La souris Bluetooth n’est pas supportée, mais le Magic Trackpad l’est.

Des centaines d’applications sont disponibles à son lancement.

Les claviers anciens modèles Apple ne seront pas compatibles.

Apple et le Vision Pro : une nouvelle ère de compatibilité

Apple a levé le voile sur les accessoires compatibles avec son nouveau produit phare, le Vision Pro. À travers un document récemment publié, la marque à la pomme a ainsi éclairci les zones d’ombre quant aux possibles interactions de l’appareil.

Une compatibilité partielle avec le Bluetooth

La grande surprise vient du constat “Le Vision Pro ne supporte pas les souris Bluetooth”. Toutefois, il convient de noter que le Magic Trackpad d’Apple y est pleinement fonctionnel. Une spécificité qui pourrait dérouter, mais qui s’explique aisément. En effet, le Vision Pro a été pensé pour une précision de navigation et de contrôles via le suivi des yeux et des mains, rendant l’usage de la souris quasi superflu.

Une pléthore d’applications et d’accessoires

Lancé hier, le Vision Pro se dote déjà de plusieurs centaines d’applications, tant pour la productivité que pour le divertissement. Par ailleurs, Apple assure une compatibilité avec une multitude d’accessoires indispensables pour certaines expériences, comme les manettes de jeu. Cela inclut toutes celles portant la mention MFi (Made for iPhone), qu’elles soient de Xbox, PlayStation ou compatibles avec l’iPadOS.

Attention, tous les claviers Apple ne sont pas compatibles

En dépit du support des claviers Bluetooth, une mise à niveau pourrait s’avérer nécessaire pour certains utilisateurs. Il a été précisé que ses anciens modèles dotés de batteries amovibles ne seraient pas pris en charge par le Vision Pro.