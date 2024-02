Les casques de réalité virtuelle Meta Quest gagnent la lecture vidéo spatiale, juste à temps pour l’Apple Vision Pro

Dorénavant, vous pouvez vous asseoir seul dans le noir pour revivre vos souvenirs, sans que cela vous coûte 3 500$.

Tl;dr Apple et Meta ajoutent la capture et la lecture vidéo spatiales à leurs casques.

Le support des vidéos spatiales nécessite l’iPhone 15 Pro ou l’iPhone 15 Pro Max.

Des vidéos de démonstration sont disponibles pour les utilisateurs de Meta Quest.

Des mises à jour supplémentaires sont incluses dans la dernière mise à jour du système de Meta Quest.

La vidéo spatiale devient le nerf de la guerre

Dans le monde en rapide évolution de la réalité virtuelle, Apple et Meta ajoutent la capture et la lecture vidéo spatiales à leurs casques. Fraîchement annoncés, ces ajouts promettent un nouvel essor pour l’immersion des utilisateurs.

Des caractéristiques techniques avancées

Pour pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités, un iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max sera nécessaire. Les utilisateurs pourront charger leurs vidéos spatiales sur le cloud via l’application mobile Meta Quest. Une fois téléchargées, elles permettront de revivre des souvenirs uniques grâce à la profondeur accrue que ces vidéos apportent.

Même s’il peut sembler que ces nouvelles fonctionnalités sont exclusives à l’iPhone, ce n’est pas le cas. Meta a déclaré que ces fonctionnalités seront également disponibles pour “Meta Quest 2 et Meta Quest Pro”. Seul l’ancien modèle de Meta Quest est exclu. De même, les lunettes XR Viture One et One Lite sont aussi compatibles avec ces vidéos spatiales.

Des mises à jour allant au-delà de la vidéo

La vidéo spatiale n’est qu’une partie des améliorations apportées par la récente mise à jour de Meta Quest. Parmi les autres nouveautés, une fonctionnalité de diffusion en direct sur Facebook désormais accessible à tous et des actions rapides à un seul geste, comme le fait de pouvoir couper le micro ou prendre une photo d’une simple pincée.