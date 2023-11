Comparaison : Google Pixel 8 Pro contre iPhone 15 Pro Max, qui l'emporte ? Deux appareils très haut de gamme et très similaires.

Les Apple iPhone 15 Pro Max et Google Pixel 8 Pro sont deux des smartphones les plus haut de gamme du marché actuellement. Tous deux proposent une expérience impressionnante, mais si vous deviez choisir entre ces deux modèles, comment les départager ? Voici les principales différences entre ces deux appareils.

Design

Le design des Apple iPhone 15 Pro Max et Google Pixel 8 Pro n’a pas beaucoup changé par rapport à celui de leurs prédécesseurs. L’iPhone 15 Pro Max offre toujours la même excroissance pour la caméra arrière, tout comme la découpe pour la caméra frontale qui permet la Dynamic Island. Le 15 Pro Max n’est cependant pas une copie du 14 Pro Max. Les bords sont un peu plus arrondis et l’écran fait pratiquement toute la largeur, lui donnant un aspect plus incurvé. De plus, Apple a remplacé les barres latérales en acier inoxydable par du titane, pour alléger grandement l’appareil. Le bouton muet a par ailleurs été remplacé par un Bouton Action, personnalisable à l’envie.

Le Pixel 8 Pro, de son côté, garde le design aluminium-verre des précédents. L’arrière offre une sensation matte douce, pour limiter les traces de doigts au maximum. Le Pixel 8 Pro a aussi une excroissance pour la caméra qui occupe, elle, toute la largeur et pas uniquement un coin de l’arrière comme sur le 15 Pro Max.

Ces deux appareils disposent d’un écran 6,7 pouces, avec des couleurs très vives et nettes. Le Pixel est plus lumineux, avec une dalle offrant 2 400 nits maximum, contre 2 000 pour l’iPhone. La résolution du Pixel est aussi un tout petit peu plus élevée.

Performances et logiciel

Le logiciel fait toute la différence. L’iPhone 15 Pro Max embarque Apple iOS 17, le Pixel 8 Pro, Android 14. Ces deux OS proposent des fonctionnalités très similaires, avec moult option de personnalisation.

L’iPhone 15 Pro Max est propulsé par la puce Apple A17 Pro, la plus puissante puce Apple à ce jour, et la première de l’industrie mobile gravée en 3 nm. Le Pixel 8 Pro profite lui aussi d’une puce maison, la Google Tensor G3, gravée en 4 nm, avec les technologies Samsung. Les spécifications techniques de l’A17 Pro sont meilleures sur le papier, mais Google compense avec des capacités très impressionnantes en machine learning. Si vous accordez une grande importance aux performances brutes, c’est l’iPhone 15 Pro Max qui l’emporte, mais à l’utilisation, ces deux appareils sont aussi véloces l’un que l’autre.

Le Pixel 8 Pro a 12 Go de RAM, contre 8 Go dans l’iPhone 15 Pro Max, mais là encore, cela ne fait aucune différence à l’usage. Tout dépend du logiciel. Apple est connu pour optimiser énormément l’utilisation de la RAM. L’avenir nous dira si ces 4 Go de RAM font une réelle différence sur le long terme.

Cet aspect long terme est aussi très important. Google promet sept ans de support logiciel pour le Pixel 8 Pro, ce qui signifie que vous aurez des mises à jour jusqu’en 2030. L’iPhone, lui, n’a pas de “date d’expiration” précise, mais selon les habitudes d’Apple, il faut s’attendre à six années de prise en charge, soit une dernière mise à jour majeure en 2028 ou 2029.

Caméras

Les caméras sont un aspect important dans l’achat d’un smartphone. Les Pixel 8 Pro et iPhone 15 Pro offrent des expériences très similaires, bien que le Pixel soit légèrement devant grâce aux systèmes de machine learning de Google.

L’iPhone 15 Pro Max embarque une caméra arrière de 48 MP, un capteur ultra-wide 12 MP et une caméra périscope 5 X. La caméra principale permet aussi des longueurs de focale personnalisables de 24, 28 et 35 mm. Avec toujours un maximum de détails.

Le Pixel 8 Pro a une caméra principale de 50 MP avec un capteur ultra-wide de 38 MP. Là encore, pour des photos très détaillées et de grande qualité, mais le Pixel 8 Pro a des fonctionnalités spéciales comme la Gomme Magique qui permet d’effacer des personnes ou objets en un clic.

Batterie

L’iPhone 15 Pro Max comme le Pixel 8 Pro ont une grosse batterie offrant plus d’une journée d’autonomie. Celle du Google Pixel 8 Pro fait 5 050 mAh et Google annonce plus d’une journée. Apple, de son côté, indique 29 heures d’autonomie sur l’iPhone 15 Pro Max en lecture vidéo. Mais à l’usage au quotidien, vous mettrez l’un et l’autre en charge à la fin de la journée si vous les utilisez régulièrement.

Conclusion : iPhone ou Pixel ?

iPhone 15 Pro Max ou Pixel 8 Pro ? Tous deux offrent de très bonnes performances et une qualité photo/vidéo très élevée, le tout avec un OS de très bonne facture. Si vous n’arrivez pas à choisir, concentrez-vous sur le choix de l’OS, Android ou iOS. Lequel préfèreriez-vous utiliser pendant les prochaines années ? Si vous avez déjà un ou plusieurs appareils Apple, opter pour l’iPhone 15 Pro Max est logique. Si vous êtes davantage versé(e) vers Android, le Pixel 8 Pro est un appareil fantastique.