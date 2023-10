L'Apple iPhone 15 Pro Max réussit un test de chute important. La célèbre association Consumer Reports n'a rien à y redire.

Entre plantage à la configuration et soucis de surchauffe, il y a de quoi s’inquiéter quant à la fiabilité du nouvel iPhone 15. Cependant, il y a aussi de bonnes nouvelles. Les avis sont largement positifs, sur tous les modèles – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Et le dernier test en date, réalisé par Consumer Reports, devrait achever de convaincre celles et ceux qui craignent que l’appareil soit très fragile.

L’Apple iPhone 15 Pro Max réussit un test de chute important

Selon Consumer Reports, une association de consommateurs américaine, l’iPhone 15 Pro Max a réussi le fameux test de la chute. Et il s’avère que ce nouvel iPhone faut aussi bien que les générations précédentes et que d’autres smartphones similaires de marques différentes. L’iPhone 15 Pro Max a même “résisté avec brio à 50 kg de pression sur un test de pliage.”

“Nous avons mesuré la force avec une machine d’essai de compression haute précision Instron, appliquant la pression au centre de l’appareil et sur la longueur du téléphone pour voir si cela pouvait faire casser le verre à l’arrière”, explique Consumer Reports. “Le téléphone s’en est sorti sans la moindre fêlure.” Un deuxième modèle d’iPhone 15 Pro Max a aussi encaissé 100 chutes dans une machine simulant “les chutes à hauteur de taille sur une surface en béton.” Résultat de l’opération ? “Seulement quelques petites éraflures.”

La célèbre association Consumer Reports n’a rien à y redire

Ce test de Consumer Reports est important, car il survient alors que de nombreux rapports concluent que cet appareil est, au contraire, peu résistant. Le YouTuber JerryRigEverything, par exemple, n’a eu qu’à forcer avec ces pouces sur l’arrière du téléphone pour le déformer et casser l’arrière. Si l’on peut voir la machine Instron faire plier l’iPhone 15, il n’a pas craqué dans ce test.

Quoi qu’il en soit, ces tests, celui de Consumer Reports comme celui de JerryRigEverything, visent à simuler ce qui se passe quand un utilisateur s’assoit avec un son iPhone 15 Pro Max dans sa poche, par exemple. Le test de Consumer Reports ne vient pas nécessairement invalider ce que les autres ont découvert, il montre simplement que les iPhone 15 ne sont pas plus enclins à casser que les générations précédentes ou d’autres appareils concurrents…