Apple iPhone 15 : un correctif pour la surchauffe arrive bientôt. Voilà qui devrait rassurer nombre d'utilisateurs.

Une mise à jour pour refroidir votre iPhone 15 qui surchauffe arrive bientôt, comme l’a annoncé Apple. Et la firme de Cupertino veut faire savoir que la faute est, en partie, due à Apple. Et à Instagram. Et à Uber. Et au jeu Asphalt 9 ainsi qu’à d’autres applications tierces.

Comme Mashable l’a signalé il y a quelques jours, de nombreux possesseurs d’iPhone 15 ont constaté que leur appareil devient bien trop chaud. Parfois tellement chaud qu’il est impossible de le tenir pour passer un appel. Ce week-end, Apple déclarait être au courant de ce problème de surchauffe en utilisation, et parfois simplement pendant la charge : “Nous avons identifié plusieurs conditions qui peuvent entraîner l’iPhone à devenir bien plus chaud que la normale”, déclarait un porte-parole à Forbes. “L’appareil peut sembler plus chaud durant les premiers jours après la configuration ou la restauration de l’appareil à cause d’une grosse activité en arrière-plan.”

Mais la marque à la pomme poursuit : “Nous avons aussi découvert un bug dans iOS 17 qui impacte certains utilisateurs et qui sera résolu dans une mise à jour logicielle. […] Un autre souci implique certaines mises à jour récentes d’applications tierces qui font que celles-ci surchargent le système. Nous travaillons avec les développeurs de ces apps sur des correctifs qui sont en cours de déploiement.” Parmi les apps en question mentionnées par Apple, on trouve Instagram, Uber et le jeu Asphalt 9. Selon Forbes, Meta aura déjà géré ces soucis de surchauffe dans sa dernière version en date d’Instagram déployée le 27 septembre.

Voilà qui devrait rassurer nombre d’utilisateurs

Apple déclarait cependant aussi à Forbes que le design matériel de l’iPhone 15 n’est pas responsable de ces problèmes de surchauffe. Et ce, alors que l’analyste Ming-Chi Kuo laissait entendre que certains choix de design pour cette génération, dont le châssis en titane, était justement la cause du souci. À noter, si la surchauffe semble se faire plus fréquente sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, des possesseurs d’iPhone 15 et 15 Plus ont aussi le souci, ces modèles n’ayant pourtant pas de châssis en titane.

Ming-Chi Kuo affirmait aussi que la firme de Cupertino allait certainement réduire les performances de l’iPhone 15 pour résoudre ce problème de surchauffe, mais Apple s’y refuse aussi. La mise à jour iOS 17.1 est actuellement en bêta et corrige un bug qui contribuait justement à faire chauffer l’iPhone sans pour autant réduire les performances.

Apple précise aussi de bien faire attention aux adaptateurs USB-C utilisés pour charger l’appareil. L’iPhone 15 étant le premier équipé d’USB-C, certains utilisateurs peuvent utiliser des chargeurs USB-C conçus pour d’autres smartphones. Les chargeurs de plus de 20 W peuvent faire surchauffer l’iPhone, selon la marque à la pomme.