iPhone 15 bloqué sur le logo Apple pendant la configuration ? Voici comment corriger le problème

L'iPhone 15 peut rester bloqué sur le logo Apple pendant la configuration. Certains utilisateurs en ont fait l'expérience. Voici comment corriger le problème.

Si vous tentez de configurer un iPhone 15, vous pourriez rencontrer un problème plutôt gênant. Comme le rapporte 9to5Mac, les nouveaux modèles peuvent rester coincé(e) dans la procédure de démarrage, bloqués sur le logo Apple pendant le transfert des apps et données sur le nouvel appareil. Selon Apple, ce processus devrait vous inviter à installer iOS 17.0.2 qui corrige le problème, mais chez certains utilisateurs, cela n’aboutit pas non plus.

Si votre iPhone 15 vous invite à installer iOS 17.0.2 avant l’étape de transfert des données, vous êtes paré(e). Le correctif fonctionne donc parfaitement, et vous n’avez rien à craindre. Acceptez la mise à jour, attendez qu’elle soit installée et finalisez le processus. Mais vous devrez utiliser un ordinateur si le système ne vous propose pas la mise à jour.

Contournement via un ordinateur

Branchez votre iPhone sur un Mac ou un PC Windows via un câble USB-C. Mettez le téléphone en mode récupération : pour cela, appuyez rapidement sur les boutons volume haut puis volume bas. Immédiatement après, restez appuyé sur le bouton latéral (alimentation/veille) jusqu’à voir l’image d’un ordinateur et un câble.

Ensuite, les utilisateurs Mac peuvent ouvrir le Finder et sélectionner leur iPhone dans la barre latérale. Sur Windows, il faut d’abord ouvrir iTunes.

Le système vous demandera alors si vous souhaitez restaurer ou mettre à jour votre téléphone. Choisissez “Restaurer” et installez la nouvelle mise à jour. Apple précise que si votre iPhone redémarre pendant que votre Mac ou PC télécharge la mise à jour, vous devrez attendre l’installation de la mise à jour avant de répéter la combinaison pour le mode récupération.

Une fois la restauration système terminée, vous devriez pouvoir débrancher votre iPhone et suivre les indications à l’écran pour la configuration et transférer vos données.

Contournement sans ordinateur

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, il y a une méthode alternative un peu plus longue. Une fois le téléphone allumé, sélectionnez l’option pour le configurer comme un nouvel iPhone plutôt que de transférer les apps et données depuis un ancien appareil ou iCloud. Ensuite, une fois sur l’écran d’accueil pour la première fois, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et installez la mise à jour iOS 17.0.2.

Une fois l’installation terminée, allez dans Réglages > Général > Transférer ou Réinitialiser l’iPhone et choisissez “Effacer tout le contenu et les réglages” en bas de l’écran. Lorsque la réinitialisation est terminée, le processus devrait vous permettre de transférer votre contenu depuis iCloud ou votre ancien appareil.