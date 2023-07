Comment utiliser le Trousseau iCloud dans Google Chrome. Voilà qui devrait être très pratique pour de nombreux utilisateurs.

Depuis quelques années, Apple propose une méthode pour utiliser son Trousseau iCloud sur Windows. Il faut pour cela utiliser une app Windows dédiée et des extensions pour navigateur, mais avec tout cela, vous pouviez faire quelque chose sur Windows qui n’était pas possible sur Mac, puisque la fonctionnalité était exclusive au navigateur Safari : le remplissage automatique des mots de passe depuis le Trousseau iCloud sur un navigateur Chrome. Aujourd’hui, avec macOS Sonoma, Apple ajoute enfin la prise en charge de cette fonction sur Mac. Si vous avez installé la version bêta, publique ou développeur, vous pouvez essayer dès à présent l’extension Mots de passe iCloud dans le store Chrome. La version Microsoft Edge arrive bientôt.

Sur Mac, vous avez déjà le Trousseau iCloud installé et prêt à être utilisé. Tout ce qu’il manque, c’est l’extension Mots de passe iCloud. Et oui, celle-ci fonctionne avec tout navigateur basé sur Chrome, comme Arc, Sidekick, Opera et autre. Pour résumer, si votre navigateur prend en charge les extensions Chrome, Mots de passe iCloud sera pris en charge.

L’extension est aussi des plus robustes. Une fois installée et configurée, vous pourrez vous identifier sur vos sites en utilisant la fonctionnalité de remplissage automatique. Et cela fonctionne aussi avec l’authentification double facteur. Vous pouvez même définir un code d’authentification double facteur en utilisant un QR Code directement dans le navigateur Chrome. Toutes les données sont par ailleurs enregistrées de manière sécurisée dans Trousseau iCloud et seront disponibles sur votre iPhone et votre iPad.

Cela devrait aider de nombreux utilisateurs à passer, enfin, à Trousseau iCloud comme gestionnaire de mots de passe principal. Les options tierces comme Bitwarden et 1Password étaient jusqu’à présent très attrayantes parce qu’elles fonctionnent très simplement sur de nombreux navigateurs et apps. Avec l’extension Mots de passe iCloud, le navigateur Chrome est enfin pris en compte. Et à la vérité, c’est un bon moment pour passer à Trousseau iCloud, avec les passkeys qui commencent à se démocratiser et Apple qui génère et enregistre ces clefs crypto de manière sécurisée dans votre compte Trousseau iCloud.