Les passkeys sont arrivées (en bêta) dans 1Password, pour une authentification renforcée toujours plus simple.

La prise en charge des passkeys dans 1Password, annoncée il y a quelque temps, arrive chez les utilisateurs à partir d’aujourd’hui. Les passkeys sont la solution du moment pour faire disparaître définitivement les mots de passe et celle-ci gagne en popularité. La technologie utilise les capteurs de biométriques de votre appareil – qu’il s’agisse de l’empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale – pour vous authentifier. Ce n’est pas très différent que d’utiliser directement la biométrie pour déverrouiller votre téléphone.

Via un communiqué de presse, 1Password explique que, dès aujourd’hui, vous pouvez ajouter des identifiants passkey via le gestionnaire de mots de passe. Par exemple, lorsque vous créez une passkey pour votre compte Google, 1Password va le détecter et l’ajouter à votre compte 1Password. Ensuite, lorsque vous vous connectez à votre compte Google, 1Password vous connectera automatiquement. Tant que vos doigts ne sont pas mouillés ou que votre visage est visible, vous n’aurez pas besoin du mot de passe.

L’entreprise explique que le support démarrera avec les extensions bêta pour Safari sur macOS ainsi que Chrome, Firefox, Edge et Brave sur macOS, Windows et Linux. Vous pourrez aussi voir, modifier, déplacer, partager et supprimer des passkeys sur 1Password pour Mac, iOS, Windows, Android et Linux.

Pour une authentification renforcée toujours plus simple

Avec la grande adoption de la biométrie sur les téléphones, tablettes et ordinateurs portables, ceci semble la prochaine étape logique. Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe comme 1Password, vous utilisez très probablement déjà la biométrie pour remplir automatiquement les champs identifiants sur les sites web et dans les apps. Les passkeys viendront retirer cette étape et vous éviter d’avoir à appuyer sur le bouton Connexion.

Et dans la mesure où 1Password ne dépend pas d’une quelconque plateforme, cette solution fonctionnera parfaitement pour celles et ceux qui passent régulièrement d’un système d’exploitation à un autre, d’un appareil à un autre. Contrairement aux implémentations actuelles de Google ou d’Apple, 1Password vient synchroniser les passkeys. Et comme pour n’importe quel autre donnée dans 1Password, vous pouvez partager vos passkeys avec vos amis et vos proches, et même définir des limites de temps d’accès.