1Password abandonnera bientôt les mots de passe à la faveur des passkeys

1Password prendra en charge les passkeys dès cet été. Parfait pour renforcer la sécurité de vos comptes en ligne comme il se doit.

1Password a décidé de miser sur les passkeys, et ce, dès cet été. L’entreprise a annoncé tout récemment que les utilisateurs auront bientôt la possibilité de s’authentifier sans mot de passe. Cette décision survient après le début de la prise en charge de cette récente technologie de sécurité par Google et Apple l’année dernière.

Les passkeys peuvent remplacer les mots de passe en fournissant des clefs numériques uniques stockées localement sur votre appareil. Celles-ci sont moins exposées au vol dans le cas d’une faille de sécurité sur un service ou d’une tentative de phishing et peuvent parfaitement s’intégrer avec la sécurité biométrique de votre appareil – qu’il s’agisse d’empreinte digitale ou de reconnaissance faciale -. La prise en charge des passkeys par 1Password sera “bâtie sur les mêmes bases de sécurité” que les clefs secrètes – les longs codes de récupération que les plateformes génèrent comme option de secours pour se connecter -.

Parfait pour renforcer la sécurité de vos comptes en ligne comme il se doit

“Tout ce que vous aurez à faire pour vous connecter à 1Password, déverrouiller vos coffres et accéder de manière sécurisée à vos données, c’est d’utiliser votre passkey”, écrit l’entreprise dans un post sur son blog. “De plus en plus de sites et de services ajoutent la compatibilité passkey toutes les semaines, mais que vous soyez parmi les premiers à les utiliser ou que vous ayez encore besoin des mots de passe, vous êtes couvert(e).”

“Contrairement aux mots de passe créés par les utilisateurs, les passkeys sont fortes et uniques par défaut. Elles sont générées et stockées sur vos appareils et ne sont jamais partagées avec notre service cloud”, explique encore la société. “Les passkeys sont aussi résistantes au phishing et elles ont une entropie de 256 bits pour éviter leur piratage – offrant une protection plus robustes encore que notre Clef Secrète. Elles sont protégées par les mesures biométriques et une sécurité au niveau hardware. Et nous travaillons à les rendre accessibles depuis tous vos appareils et toutes vos plateformes.”