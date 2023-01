Supprimez votre numéro de téléphone de Twitter avant que la plateforme ne le vende

Effacez votre numéro de téléphone de Twitter avant que la plateforme ne le vende à des publicitaires.

Selon un récent rapport de Platformer, après s’être mis à dos nombre de publicitaires et enregistrer de grosses pertes de revenus, Twitter prévoit de vendre les données de localisation et numéros de téléphone aux publicitaires, que vous soyez d’accord ou non. Le moment est donc tout à fait venu de supprimer vos informations les plus personnelles de votre compte. Même si la plateforme d’Elon Musk n’implémente jamais ces changements, vous serez mieux sans savoir vos données sur le service.

Effacez votre numéro de téléphone de Twitter

Si vous avez enregistré votre numéro de téléphone sur Twitter, vous pouvez aller sur la page des paramètres téléphone de votre compte pour le supprimer. Ceci étant dit, vous ne pourrez peut-être pas procéder si vous recevez vos codes de connexion par SMS. Vous devrez alors changer de méthode pour l’authentification double facteur avant de pouvoir supprimer le numéro de téléphone. Les codes de connexion par SMS ne sont de toute façon pas très sécurisés. Les apps dédiées sont bien plus sûres et elles vous évitent de partager votre numéro de téléphone à des sociétés qui vendent vos données pour leur propre profit.

Lorsque vous êtes prêt(e), allez sur la page des paramètres d’authentification double facteur et décochez SMS. Vous pouvez passer à “Application d’authentification” pour utiliser une app comme 1Password, Google Authenticator ou Authy. Si vous avez une clé de sécurité physique comme YubiKey, vous pouvez aussi cocher cette option.

avant que la plateforme ne le vende à des publicitaires

C’est une mauvaise idée de géolocaliser tous vos tweets. La localisation révèle l’endroit exact où vous êtes lorsque vous tweetez, et vous ne voulez probablement pas que cette information soit disponible à tout un chacun sur le web. D’autant que désormais, Twitter pourrait vendre vos données de localisation aux publicitaires. Allez dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Vos tweets, puis “Ajouter des informations de localisation à vos Tweets”. Décochez l’option. Selon la plateforme de l’app Twitter, cette option n’est pas nécessairement au même endroit et/ou labelliser de la même manière.

Enfin, vous devriez supprimer toutes les données de localisation liées à vos anciens tweets. Pour cela, rendez-vous sur la page de paramètres dédiée à la localisation et sélectionnez “Supprimer toutes les informations de localisation jointes à vos Tweets” et cliquez sur Supprimer.