À faire absolument avant de passer sur votre tout nouveau Google Pixel 7

Changer de smartphone Android est aujourd'hui très simple. Mais si vous utilisez Google Authenticator, prenez le temps de transférer l'app...

Quand vous achetez un nouveau smartphone Android, comme le Pixel 7, vous voulez que ce dernier soit opérationnel le plus rapidement possible. Le temps passé sur votre ancien téléphone est du temps que vous pourriez passer sur le nouveau. Une excitation tout à fait compréhensible, mais prenez le temps, vraiment. Il y a une étape à suivre absolument avant d’effacer les données de votre ancien appareil, une étape qui vous évitera bien des tracas.

Cet avertissement vaut pour celles et ceux qui utilisent Google Authenticator sur l’ancien appareil Android. Cette application est une bonne mesure de protection pour de nombreux comptes sur le web avec l’authentification double facteur. Grâce à une telle app, une personne malintentionnée ne peut pas s’inviter sur votre compte Google, Instagram ou Twitter, même si elle connaît votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. La dernière clef se trouve sur votre smartphone.

Mais c’est là tout le problème : elle est sur votre ancien téléphone. Google Authenticator ne vous suit pas automatiquement quand vous changez de téléphone. Si vous effacez votre ancien téléphone sans avoir configurer le dernier, ces codes disparaîtront. Le Redditor Kracer20 a connu la douloureuse expérience de changer de téléphone sans transférer son app Google Authenticator. Ce qui lui a donné l’idée de rédiger un message d’intérêt public, si l’on peut dire, sur r/GooglePixel, sachant que nombre d’utilisateurs pourraient se faire avoir.

Les instructions Google rendent la procédure très claire et très facile. Tout d’abord, assurez-vous que Google Authenticator soit à jour sur votre ancien téléphone. Ensuite, installez Google Authenticator sur votre nouveau téléphone et ouvrez l’app. Choisissez “Démarrer”. En bas de l’écran, choisissez “Des comptes existants importants ?”

Ensuite, sur votre ancien smartphone, ouvrez Google Authenticator, allez dans Plus > Transférer des comptes > Exporter des comptes. Choisissez les comptes à transférer sur votre nouvel appareil, puis choisissez “Suivant”. Cela va créer un QR Code. Si vous transférez plusieurs comptes, vous pourriez avoir plus d’un code. Sur votre nouveau téléphone, tapotez sur “Scanner un QR Code” et scannez.

Une fois la confirmation reçue que vos comptes ont été transférés, c’est bon ! Vous n’aurez aucun problème à accéder à vos comptes protégés par l’authentification double facteur sur votre nouveau téléphone. Avant d’effacer l’ancien appareil, cependant, assurez-vous que vos données importantes sont sauvegardées et synchronisées, si ce n’est pas déjà fait, sur votre nouveau téléphone.

Considérez d’autres options d’authentification

Il existe quantité d’autres apps similaires pour éviter ce souci. Si vous utilisez le gestionnaire de mots de passe Bitwarden, vous n’avez qu’à vous connecter sur votre compte sur votre nouveau téléphone pour récupérer vos codes de là. Il y a un risque de sécurité, bien sûr : Google Authenticator n’existe que sur votre smartphone actuel, tandis que si quelqu’un a accès à votre compte Bitwarden, il peut récupérer vos codes pour l’authentification double facteur. Mais vous n’avez pas à vous soucier de transférer l’app à chaque changement d’appareil. Pensez simplement à définir un mot de passe très fort et tout à fait unique pour votre compte Bitwarden.

Une autre bonne option : Aegis Authenticator, une app open-source qui dispose d’une fonctionnalité de sauvegarde. Ainsi, si votre téléphone rend l’âme ou si vous l’effacez avant de le transférer sur un nouveau téléphone, vous pourrez tout de même retrouver vos codes sans inquiétude. Vous pourriez aussi envisager Authy, une alternative populaire disponible sur tous les appareils, pour accéder à ses codes sur plus qu’un smartphone.